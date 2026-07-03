В пятницу, 3 июля, на украинских АЗС отмечено незначительное снижение стоимости большинства видов топлива. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 3 июля: автогаз и дизель продолжают дешеветь
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Средние цены на горючее по состоянию на 3 июля
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подешевел на 2 копейки до 78,72 грн/л;
- Бензин А-95 подешевел на 4 копейки до 74,57 грн/л;
- Бензин А-92 остался без изменений на уровне 69,58 грн/л;
- Дизельное горючее подешевело на 6 копеек до 76,00 грн/л;
- Автомобильный газ подешевел на 7 копеек до 40,52 грн/л.
Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
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