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3 июля 2026, 14:16 Читати українською

В Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии

В пятницу, 3 июля, по команде Укрэнерго в Киеве и Киевской области были применены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии
Фото: pixabay

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«Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.

Также об экстренных отключениях сообщается в мобильном приложении «Киев Цифровой».

В Укрэнерго заявили, что из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары — в нескольких областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии.

Украинцам рекомендуют следить за сообщениями на официальных страницах операторов систем распределения в регионе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
EconomistPetya
EconomistPetya
3 июля 2026, 14:59
#
Проходили зимой и пройдем еще хоть 10 раз. Мы люди принципиальные, а вялые орешники и кинжалы нас только забавляют.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
3 июля 2026, 15:13
#
Толпа привыкла жить с кондиционерами, а на остальное наплевать.
+
+28
bosyak
bosyak
3 июля 2026, 15:31
#
У Вас немає ніякого резерву електроживлення? Чому?
+
0
kadaad1988
kadaad1988
3 июля 2026, 17:14
#
Каким боком я к этому?
+
0
TAN72
TAN72
3 июля 2026, 17:08
#
На улице уже+22, какие отключения
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