В Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии

В пятницу, 3 июля, по команде Укрэнерго в Киеве и Киевской области были применены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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«Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.

Также об экстренных отключениях сообщается в мобильном приложении «Киев Цифровой».

В Укрэнерго заявили, что из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары — в нескольких областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии.

Украинцам рекомендуют следить за сообщениями на официальных страницах операторов систем распределения в регионе.