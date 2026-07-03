В пятницу, 3 июля, по команде Укрэнерго в Киеве и Киевской области были применены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
В Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.
Также об экстренных отключениях сообщается в мобильном приложении «Киев Цифровой».
В Укрэнерго заявили, что из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары — в нескольких областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии.
Украинцам рекомендуют следить за сообщениями на официальных страницах операторов систем распределения в регионе.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 5