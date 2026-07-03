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3 июля 2026, 14:10 Читати українською

НБУ обновил правила достаточности банковского капитала

Национальный банк Украины вводит новые стандарты безопасности финансовых учреждений. Регулятор обновил подходы к расчету, сколько денег банк должен держать в резерве, чтобы покрыть возможные риски во время проведения операций. Эти изменения являются частью масштабной программы интеграции украинского финансового сектора в стандарты Европейского Союза.

Национальный банк Украины вводит новые стандарты безопасности финансовых учреждений.

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Что такое риск расчета и почему он важен

Каждый день банки проводят тысячи операций: покупают валюту, ценные бумаги или товары. «Риск расчета» — это ситуация, когда одна из сторон сделки (контрагент) не выполняет свою часть сделки в срок. К примеру, банк перевел деньги за акции, но не получил их вовремя или в полном объеме.

Ранее подобные риски не всегда учитывались как критические. Теперь НБУ требует, чтобы у каждого банка был дополнительный запас прочности (капитал), способный покрыть потенциальные потери от неудачных расчетов.

Это фактически создает дополнительную подушку безопасности, защищающую банковскую систему от последствий недобросовестности или ошибок технических партнеров.

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График введения новых правил

Согласно постановлению Правления НБУ № 71, новые требования будут внедряться постепенно:

  • С 1 августа 2026 года новые правила становятся обязательными для всех банков.

  • С 1 января 2027 года требования распространяются на банковские группы в целом.

Анализ тестового периода показал, что для большинства украинских финансовых учреждений этот риск возникает редко и носит эпизодический характер. Однако для регулятора важно, чтобы система была готова к любым негативным сценариям.

Введение этих норм приближает украинский банковский сектор к европейским правилам работы. Более того, такая прозрачность и надежность является необходимым условием для интеграции нашего финансового рынка в единое пространство ЕС.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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