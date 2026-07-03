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3 июля 2026, 12:27 Читати українською

США предложили разморозить часть из $100 млрд активов Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива

США и Оман ищут способы заставить Иран отказаться от сбора пошлины за проход судов через Ормузский пролив. Главным рычагом влияния в косвенных переговорах стало обещание Вашингтона разморозить часть из $100 млрд иранских активов за границей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

США предложили разморозить часть из $100 млрд активов Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива
Фото: pixabay

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Пока Тегеран не поддается этим предложениям. В ответ военное руководство Ирана выступило с новой волной угроз в адрес кораблей, проходящих через один из самых оживленных морских путей в мире.

На этой неделе американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Доху для переговоров с катарскими посредниками. Главная цель — выйти из тупика и согласовать детали прошлогоднего предварительного соглашения об открытии пролива. По словам источников, знакомых с ходом встреч, ситуацию дополнительно осложнили недавние боевые действия в Ливане, также обсуждавшиеся сторонами.

Цена вопроса

Дипломаты США предложили Ирану прямой обмен: отказ от претензий на контроль над проливом и упразднение сборов с кораблей в обмен на доступ к миллиардам долларов. Иранская экономика, истощенная годами санкций и стремительной инфляцией, остро нуждается в валютных вливаниях.

Первоначальный план предполагал разблокировку $6 млрд, хранящихся в Катаре. Однако решение Ирана заблокировать пролив поставило этот процесс на паузу.

В четверг Тегеран ясно дал понять, что предложенная сумма не заставит его изменить позицию. Вернувшись из Дохи, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Ормузский пролив находится «под командованием Ирана», а не США. Впоследствии военные добавили, что любое судно, отклонившееся от утвержденного Ираном маршрута, получит «немедленный и мощный» ответ.

Альтернатива от Омана

Конечная цель Ирана — взимать плату с каждого судна в обмен на так называемые «услуги безопасности». Тегеран рассчитывает получать львиную долю от потенциальных $40 млрд годового дохода, который может генерировать пролив. США и их соседи по Персидскому заливу категорически отвергли это требование.

Вместо этого Оман, контролирующий южную часть пролива, предложил альтернативу: финансировать морские услуги через специальный фонд за счет добровольных взносов судоходных и нефтяных компаний. Оман уже провел с ними предварительные консультации. Однако Иран выступает против такой схемы, поскольку она не предусматривает гарантированных таможенных пошлин.

Страны Залива также сомневаются в реалистичности иранских аппетитов, отмечая, что у Тегерана просто нет технических мощностей для надлежащего управления судоходством.

«Иран пытается открыть пролив на собственных условиях и не хочет терять рычаг влияния, которое получил. Однако Тегерану гораздо проще заблокировать пролив, чем стабильно им управлять», — отметил Санам Вакил, директор программ Ближнего Востока и Северной Африки аналитического центра Chatham House.

В Вашингтоне к плану Омана тоже отнеслись с осторожностью, считая, что он все равно может превратиться в скрытую форму платного прохода в пользу Ирана.

Судоходство на грани коллапса

Этот геополитический тупик уже парализовал трафик. На прошлой неделе Иран возобновил атаки на корабле после того, как Оман попытался запустить свой альтернативный маршрут без согласия Тегерана. Это спровоцировало ответный удар со стороны США, после чего стороны все же сели за стол переговоров.

По данным аналитической компании Kpler, в результате эскалации суточный трафик через пролив упал до 43 судов (неделей ранее было 75). Для сравнения, до начала конфликта по этому маршруту ежедневно проходило более 100 кораблей.

Цены на нефть

В пятницу, 3 июля, цены на нефть почти не изменились. Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 10:37 фьючерсы на Brent выросли на $0,7 (0,1%) до $71,87 за баррель. Цена на West Texas Intermediate снизилась на $0,6 (0,09%) до $68,63 доллара за баррель.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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