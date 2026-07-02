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2 июля 2026, 18:34 Читати українською

Проблема с баллистикой и Цирконами. Что продемонстрировала ночная атака

Атака россиян этой ночью не была уникальной или самой большой. В то же время, значительное количество ракет не удалось сбить. Почему возникла эта проблема, рассказал ведущий военного телевидения Армия TV Сергей Мисюра.

Проблема з балістикою та Цирконами.

Шахеды и крылатые ракеты были запущены и сбиты в стандартном количестве. Сбито 476 из 494 и 44 из 46 соответственно. Четкий показатель сбиваемости — 95 %. Здесь у нас проблем нет. Авиация сбивает большинство, дроны-перехватчики — тоже, все по своим классам целей.

Проблема с баллистическими ракетами и «Цирконами». На этот раз сбили всего лишь четыре из 24, и ни одного из четырёх «Цирконов».

Повторяю, атака не уникальна. Недавно было и 33 баллистических ракеты. И восемь «Цирконов». Мы сбивали гораздо больше. Проблема на этот раз — не только в отсутствии ракет-перехватчиков. Я отчётливо слышал, как и многие киевляне, запуски ракет Пак-3. Их было точно больше, чем четыре (количество сбитых «Искандеров»).

Проблема со сбиванием «Цирконов» — на этот раз все четыре были не из Крыма. А из Брянской/Курской области. Из-за этого гиперзвуковая ракета летит в Киев в три раза быстрее, чем из Крыма. Не 6−8 минут, а две! И при этом у неё не такая высокая баллистическая траектория, как у «Искандера». У последнего — 60 км, а «Циркон» выше 30−40 км не поднимается. Очень пологая траектория и очень большая скорость.

Что касается баллистических «Искандеров», как ни прискорбно это говорить, но россияне в очередной раз изменили алгоритмы, курсы и варианты полёта. Они делают это не в первый раз. И поэтому ночью, когда я писал, что у нас много выходов и всё нормально, я твёрдо верил, что один выход перехватчика — один сбитый ракетный снаряд.

И так было всегда, до этой ночи.

Россияне учатся, меняют алгоритмы применения вооружения. Здесь наши ребята из ПВО — просто красавцы, они не могут сделать то, на что не рассчитаны ракеты. Не нашего производства, кстати. Нужно передавать американцам данные и также что-то менять. А это всё время.

Честно говоря, я ожидал гораздо более масштабной атаки. «Лапти» готовились целых 17 дней. Вроде бы подняли аж 10 стратегических самолётов, но прилетело стандартное количество — примерно 30 крылатых ракет. Даже крылатые «Искандеры» не добавили в волну.

По баллистике — снова работала ракетная бригада. 24 ракеты — это 12 пусковых установок. Они стояли по шесть в двух областях — Курской и Брянской. Когда началась первая волна баллистических ракет из Курской — сразу же запустили и «Цирконы». А вот на следующую волну из Брянской области «Цирконов» уже не хватило.

Пусковые установки не перезаряжали, стреляли штатным комплектом. То есть всё указывает на недостаток средств. Было бы больше — точно запустили бы. Нам здесь везёт.

Наши удары по их предприятиям, связанным с производством баллистических ракет, принесут свои плоды только осенью. А пока — россияне меняют алгоритмы и заставляют ракеты маневрировать против наших перехватчиков. Конечно, не буду расписывать, как это можно сделать, — и наверняка они так и поступают. Но на данный момент мы остаемся уязвимыми перед баллистическими ракетами. Надеюсь, что не надолго.

Еще раз подчеркну, что наша ПВО — просто молодцы! Они все сделали на отлично и отразили большинство ракет. Соболезнования семьям погибших этой ночью…

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
2 июля 2026, 20:39
#
Пока не будет массированных ударов по масквабаду это будет продолжаться! Непонятно почему нет ударов по брянску и курску?!
+
0
lider2000
lider2000
2 июля 2026, 21:01
#
Нету смьіслу туда бить, т.к. там уже нет никаких военньіх обьектов (на которьіе не жалко потратить дефицитньіе ракетьі). Бить по гражданским мьі не будем (тогда прощай помощь запада). По москве бить тоже сложно, там самое большое скопление ПВО. Недаром совок все строил за уралом, но туда еще надо добраться.
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