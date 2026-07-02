Проблема с баллистикой и Цирконами. Что продемонстрировала ночная атака

Атака россиян этой ночью не была уникальной или самой большой. В то же время, значительное количество ракет не удалось сбить. Почему возникла эта проблема, рассказал ведущий военного телевидения Армия TV Сергей Мисюра.

Шахеды и крылатые ракеты были запущены и сбиты в стандартном количестве. Сбито 476 из 494 и 44 из 46 соответственно. Четкий показатель сбиваемости — 95 %. Здесь у нас проблем нет. Авиация сбивает большинство, дроны-перехватчики — тоже, все по своим классам целей.

Проблема с баллистическими ракетами и «Цирконами». На этот раз сбили всего лишь четыре из 24, и ни одного из четырёх «Цирконов».

Повторяю, атака не уникальна. Недавно было и 33 баллистических ракеты. И восемь «Цирконов». Мы сбивали гораздо больше. Проблема на этот раз — не только в отсутствии ракет-перехватчиков. Я отчётливо слышал, как и многие киевляне, запуски ракет Пак-3. Их было точно больше, чем четыре (количество сбитых «Искандеров»).

Проблема со сбиванием «Цирконов» — на этот раз все четыре были не из Крыма. А из Брянской/Курской области. Из-за этого гиперзвуковая ракета летит в Киев в три раза быстрее, чем из Крыма. Не 6−8 минут, а две! И при этом у неё не такая высокая баллистическая траектория, как у «Искандера». У последнего — 60 км, а «Циркон» выше 30−40 км не поднимается. Очень пологая траектория и очень большая скорость.

Что касается баллистических «Искандеров», как ни прискорбно это говорить, но россияне в очередной раз изменили алгоритмы, курсы и варианты полёта. Они делают это не в первый раз. И поэтому ночью, когда я писал, что у нас много выходов и всё нормально, я твёрдо верил, что один выход перехватчика — один сбитый ракетный снаряд.

И так было всегда, до этой ночи.

Россияне учатся, меняют алгоритмы применения вооружения. Здесь наши ребята из ПВО — просто красавцы, они не могут сделать то, на что не рассчитаны ракеты. Не нашего производства, кстати. Нужно передавать американцам данные и также что-то менять. А это всё время.

Честно говоря, я ожидал гораздо более масштабной атаки. «Лапти» готовились целых 17 дней. Вроде бы подняли аж 10 стратегических самолётов, но прилетело стандартное количество — примерно 30 крылатых ракет. Даже крылатые «Искандеры» не добавили в волну.

По баллистике — снова работала ракетная бригада. 24 ракеты — это 12 пусковых установок. Они стояли по шесть в двух областях — Курской и Брянской. Когда началась первая волна баллистических ракет из Курской — сразу же запустили и «Цирконы». А вот на следующую волну из Брянской области «Цирконов» уже не хватило.

Пусковые установки не перезаряжали, стреляли штатным комплектом. То есть всё указывает на недостаток средств. Было бы больше — точно запустили бы. Нам здесь везёт.

Наши удары по их предприятиям, связанным с производством баллистических ракет, принесут свои плоды только осенью. А пока — россияне меняют алгоритмы и заставляют ракеты маневрировать против наших перехватчиков. Конечно, не буду расписывать, как это можно сделать, — и наверняка они так и поступают. Но на данный момент мы остаемся уязвимыми перед баллистическими ракетами. Надеюсь, что не надолго.

Еще раз подчеркну, что наша ПВО — просто молодцы! Они все сделали на отлично и отразили большинство ракет. Соболезнования семьям погибших этой ночью…