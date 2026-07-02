Более 94 миллиардов за полгода: в Украине изменили правила зачисления военного сбора для финансирования ВСУ

В январе-июне 2026 года в государственный бюджет Украины поступило почти 94,24 млрд грн военного сбора. За 1 июля 2026 года в специальный фонд государственного бюджета поступило 353,2 млн грн военного сбора. Такие оперативные данные Государственной казначейской службы обнародовала пресс-служба Министерства финансов.

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Для сравнения, за весь прошлый 2025 год поступления от сбора составляли 163,6 млрд гривен.

Новый статус сбора: средства идут на зарплаты военным

Изменение порядка зачисления денежных средств связано с принятыми законодательными изменениями. Согласно изменениям в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», принятые Верховной Радой в июне, с 1 июля 2026 года зачисление военного сбора происходит уже не в общий, а в специальный фонд государственного бюджета.

Поступления от военного сбора будут направляться исключительно на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Увеличение расходов на безопасность и оборону

В целом, принятые изменения в госбюджет-2026 предполагают увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн — преимущественно за счет финансовой поддержки ЕС в рамках Ukraine Support Loan. Общий ресурс на оборону и безопасность с учетом изменений составит 4,367 трлн гривен.

Военный сбор

В Минфине напомнили, что военный сбор является общегосударственным платежом, введенным с 2014 года. В условиях полномасштабной войны он остается одним из инструментов мобилизации внутренних ресурсов государства.

Помимо поступлений от военного сбора, в защиту Украины направляются также и другие платежи, в частности, налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акциз, рентная плата, дивиденды от государственных предприятий и другие налоги и сборы, а также поступления от внутренних заимствований (ОВГЗ).