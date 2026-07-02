Предприятия, поврежденные после обстрелов, освободили от проверок

Правительство упразднило проверки имущества предприятий, пострадавших от российских обстрелов. Решение призвано ускорить возобновление бизнеса: вместо прохождения контрольных процедур компании смогут сосредоточиться непосредственно на восстановлении. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Проверки не будут проводиться по недвижимому имуществу, которое:

уничтожено или повреждено в результате боевых действий;

расположен на территориях активных или возможных боевых действий или на временно оккупированных территориях;

находится на землях, загрязненных или вероятно загрязненных взрывоопасными предметами.

Под эти критерии подпадают десятки тысяч объектов по всей стране. Государственный контроль сохраняется только там, где речь идет о безопасности людей, защите окружающей среды и выполнении международных обязательств.

Какие программы поддержки действуют параллельно

Кроме отмены проверок для пострадавшего бизнеса работает несколько программ поддержки.

С 1 июля заработала новая программа кредитования возобновления предприятий: ссуды до 150 млн грн под 0,1% годовых в первые два года в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%». Подать заявку можно на madeinukraine.gov.ua/credit-recovery . Для покрытия военных рисков действует компенсация страховой премии до 3 млн. грн. для всех регионов и компенсация убытков до 30 млн. грн. для прифронтовых областей. Заявку можно подать через Действие. Бизнес или платформу ЭКА. Производственные предприятия могут получить гранты на восстановление до 16 млн грн: madeinukraine.gov.ua/granty-na-vidnovlennya . Программа «Точка опоры» компенсирует часть зарплаты и ЕСВ для сохранения рабочих мест после обстрелов: madeinukraine.gov.ua/tochka-opory .

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