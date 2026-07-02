Предприятия, поврежденные после обстрелов, освободили от проверок

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 июля 2026, 18:05 Читати українською

Предприятия, поврежденные после обстрелов, освободили от проверок

Правительство упразднило проверки имущества предприятий, пострадавших от российских обстрелов. Решение призвано ускорить возобновление бизнеса: вместо прохождения контрольных процедур компании смогут сосредоточиться непосредственно на восстановлении. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство упразднило проверки имущества предприятий, пострадавших от российских обстрелов.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Проверки не будут проводиться по недвижимому имуществу, которое:

  • уничтожено или повреждено в результате боевых действий;
  • расположен на территориях активных или возможных боевых действий или на временно оккупированных территориях;
  • находится на землях, загрязненных или вероятно загрязненных взрывоопасными предметами.

Под эти критерии подпадают десятки тысяч объектов по всей стране. Государственный контроль сохраняется только там, где речь идет о безопасности людей, защите окружающей среды и выполнении международных обязательств.

Какие программы поддержки действуют параллельно

Кроме отмены проверок для пострадавшего бизнеса работает несколько программ поддержки.

  1. С 1 июля заработала новая программа кредитования возобновления предприятий: ссуды до 150 млн грн под 0,1% годовых в первые два года в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%». Подать заявку можно на madeinukraine.gov.ua/credit-recovery .
  2. Для покрытия военных рисков действует компенсация страховой премии до 3 млн. грн. для всех регионов и компенсация убытков до 30 млн. грн. для прифронтовых областей. Заявку можно подать через Действие. Бизнес или платформу ЭКА.
  3. Производственные предприятия могут получить гранты на восстановление до 16 млн грн: madeinukraine.gov.ua/granty-na-vidnovlennya .
  4. Программа «Точка опоры» компенсирует часть зарплаты и ЕСВ для сохранения рабочих мест после обстрелов: madeinukraine.gov.ua/tochka-opory .

Читайте также: Как инвестировать в восстановление Украины уже сегодня и заработать на этом

673="120″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882673="120″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody" style="padding: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb (45, 45, 45); background-color: rgb (255, 255, 255);">
Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает RobinG и 58 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами