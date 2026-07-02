За отправку интимных фото без согласия теперь будут наказывать: что известно о новом законопроекте

В июне 2026 года в Верховную Раду представлен законопроект № 15294 , направленный на кардинальное обновление уголовного законодательства в сфере сексуальных преступлений. Но, кроме цели усилить защиту несовершеннолетних, он предлагает принципиально пересмотреть подходы к обращению порнографического контента между взрослыми.

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Законопроект предлагает существенно повысить санкции за преступления, касающиеся детской порнографии. При распространении таких материалов среди несовершеннолетних предусматривается наказание от штрафа в 17 000 грн до 5 лет лишения свободы. Если же действия совершаются по отношению к малолетним детям, срок возрастает до 7 лет.

Суровые наказания, от 10 до 15 лет заключения, ждут тех, кто совершает преступления повторно, действует в составе организованных групп или использует свое личное положение (опекуны, родители).

Документ также предусматривает увеличение сроков создания мест разврата, сексуальные шоу с участием детей и вовлечение несовершеннолетних в проституцию.

Какие изменения ждут совершеннолетних

В то же время, документ предлагает декриминализировать оборот порнографической продукции между взрослыми. Производство, хранение и распространение контента, созданного совершеннолетними по взаимному согласию, исключается из-под действия Уголовного кодекса.

Уголовная ответственность концентрируется исключительно на противоправных действиях, где есть элементы принуждения, эксплуатации и шантажа. Принуждение совершеннолетнего лица к созданию порнографического контента будет караться лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

За распространение фото- и видеоматериалов, полученных без согласия на дальнейшую их передачу, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 2720 грн, а также исправительных работ сроком до одного месяца за вычетом 20% заработка в пользу государства.

Юридические последствия «дикпиков» и «нюдсов»

Основой для борьбы с нежелательными интимными сообщениями остается закон № 3733-IX, подписанный еще в 2024 году. Он ввел понятие «сексуальное притязание» в административное законодательство.

Согласно статье 173−7 КУоАП, умышленное совершение оскорбительных действий сексуального характера против воли человека, в частности через мессенджеры, карается штрафом от 1 360 до 2 720 гривен или общественными работами. Это касается также случаев передачи «нюдсов» или интимных сообщений без согласия получателя.