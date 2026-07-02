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2 июля 2026, 13:06 Читати українською

Нефть дешевеет после завершения переговоров между США и Ираном

В четверг, 2 июля, цены на нефть снизились. Напряжение по поводу возможных перебоев с поставками спало после заявления Катара о том, что Иран и США достигли прогресса в переговорах по судоходству в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters.

Нефть дешевеет после завершения переговоров между США и Ираном
Фото: pixabay

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Цены на нефть

По состоянию на 10.58 фьючерсы на европейскую эталонную нефть Brent снизились на $0,66 (0,92%) до $70,91 за баррель. В то же время американская нефть WTI потеряла $0,59 (0,86%), упав до $67,99 за баррель. Для обеих марок это самый низкий уровень цен с 27 февраля.

Как сообщил представитель Министерства иностранных дел Катара в соцсети X, стороны достигли «положительного прогресса» по пунктам меморандума, остановившего войну в июне. Впрочем, признаков того, что Вашингтон и Тегеран приблизились к заключению долгосрочного мира, пока нет.

«Восстановление движения танкеров через пролив продолжает давить на цены. Нефть, которая раньше была заблокирована в Персидском заливе, теперь выходит на рынок. Эти дополнительные объемы поставок являются главным сдерживающим фактором для роста котировок», — комментирует аналитик инвестиционного банка UBS Джованни Стауново.

Следующий раунд переговоров между американскими и иранскими дипломатами состоится уже после 9 июля — по завершении церемоний похорон Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, добавили в МИД Катара.

В то же время два высокопоставленных источника в Тегеране отмечают, что Иран настроен добиться международного признания своего контроля над Ормузским проливом. В частности, страна стремится получить право взимать пошлину с судов, которые заходят или покидают Персидский залив, и готова отстаивать эту позицию даже силой.

Эксперты пересмотрели прогнозы

На фоне заключенного соглашения между США и Ираном и возобновления логистики через пролив швейцарский банк UBS снизил свои прогнозы на цены на нефть марки Brent:

  • Прогноз на третий квартал снизили сразу на $25 — до $80 за баррель.
  • Оценку четвертого квартала 2026 года снизили на $10 — также до $80 за баррель.
  • Прогноз на 2027 год уменьшили на $10 — до $75 за баррель.

Со своей стороны аналитики HSBC считают, что рынок сможет поглотить дополнительные ближневосточные баррели за счет постепенного пополнения коммерческих запасов, чему также будет способствовать завершение продаж нефти из стратегических резервов Международного энергетического агентства (МЭА) в июле.

«Только что этот краткосрочный избыток предложения иссякнет, Brent может вернуться к отметке $80 за баррель или даже выше», — говорится в аналитической записке HSBC.

Чего ждать от ОПЕК+

Параллельно с этим рынок ожидает воскресной встречи ОПЕК+. Источники сообщили, что страны-экспортеры нефти, вероятнее всего, согласуют очередное увеличение квот на добычу уже с августа.

В четверг Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что украинские силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области РФ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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