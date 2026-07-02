Правительство запускает специальный механизм контролируемого экспорта украинского оружия и оборонных технологий. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.
Украина открывает экспорт defense tech: кто получит доступ
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что это значит
20% средств от экспорта готовых изделий и технологий и 30% от экспорта комплектующих будут направляться в спецфонд госбюджета на развитие украинского ОПК.
Минимальная сумма контракта для готовых изделий — от 15 млн грн. Для комплектующих это ограничение бездействует.
Новый механизм будет действовать во время военного положения.
«Он вводит прозрачные правила экспорта в государства-партнеры в формате Drone Deal. В то же время, потребности Сил обороны остаются безусловным приоритетом», — заявила Свириденко.
Если производитель подтвердит возможность одновременно выполнить государственный и экспортный контракты, он сможет осуществлять экспорт, подчеркнула премьер.
В разрешении может быть отказано, если Минобороны или другой государственный заказчик планирует закупить эти товары для нужд обороны Украины или если товар включен в Перечень критических товаров.
Минобороны будет ежеквартально обновлять перечень критических товаров и технологий, а МИД — перечень государств, в которые разрешен экспорт.
Украинские технологии будут передаваться без отчуждения прав интеллектуальной собственности с контролем использования и реэкспорта.
Как уточнил Федоров, теперь страны-партнеры Drone Deal, с которыми у Украины есть соответствующие межправительственные договоренности, получат возможность закупать украинское вооружение, технологии и работать непосредственно с украинскими производителями.
Рассмотрение заявок на экспорт от производителей будет рассматриваться до 30 дней.
Комментарии