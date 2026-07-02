Украина открывает экспорт defense tech: кто получит доступ

Правительство запускает специальный механизм контролируемого экспорта украинского оружия и оборонных технологий. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

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Что это значит

20% средств от экспорта готовых изделий и технологий и 30% от экспорта комплектующих будут направляться в спецфонд госбюджета на развитие украинского ОПК.

Минимальная сумма контракта для готовых изделий — от 15 млн грн. Для комплектующих это ограничение бездействует.

Новый механизм будет действовать во время военного положения.

«Он вводит прозрачные правила экспорта в государства-партнеры в формате Drone Deal. В то же время, потребности Сил обороны остаются безусловным приоритетом», — заявила Свириденко.

Если производитель подтвердит возможность одновременно выполнить государственный и экспортный контракты, он сможет осуществлять экспорт, подчеркнула премьер.

В разрешении может быть отказано, если Минобороны или другой государственный заказчик планирует закупить эти товары для нужд обороны Украины или если товар включен в Перечень критических товаров.

Минобороны будет ежеквартально обновлять перечень критических товаров и технологий, а МИД — перечень государств, в которые разрешен экспорт.

Украинские технологии будут передаваться без отчуждения прав интеллектуальной собственности с контролем использования и реэкспорта.

Как уточнил Федоров, теперь страны-партнеры Drone Deal, с которыми у Украины есть соответствующие межправительственные договоренности, получат возможность закупать украинское вооружение, технологии и работать непосредственно с украинскими производителями.

Рассмотрение заявок на экспорт от производителей будет рассматриваться до 30 дней.