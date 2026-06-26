Главное за неделю: реформа ВСУ, прогноз курса доллара и новые штрафы для водителей

В Украине вводят реформу денежного довольствия военных: как изменятся тыловые и боевые выплаты

Кабинет Министров Украины принял постановление № 768, которым ввел обновленную систему военных контрактов и денежного довольствия. Нововведения касаются как действующих военнослужащих, так и граждан, только планирующих вступить в Сил обороны. В Министерстве обороны Украины объяснили ключевые изменения реформы и принципы их практической реализации.

Украинцы получат право на пребывание в Европе еще на год, но есть нюансы

Война в Украине продолжается, и Евросоюз еще раз подтверждает неизменность своей позиции: поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется. Европейская комиссия официально предложила продлить действие временной защиты для украинцев еще на год. Это означает, что правовой статус и безопасное пребывание в странах ЕС для наших граждан будут действовать до 4 марта 2028 года.

Каким будет курс доллара во втором полугодии: прогноз банкира

Важным условием для стабильной работы банковского сектора во втором полугодии будет ситуация на валютном рынке. Такое мнение высказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка.

Разовая выплата ко Дню Независимости-2026: как подать онлайн заявление

Лица, имеющие право на получение разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины и приобретущие соответствующий статус до 24 августа текущего года, могут обратиться с заявлением о выплате в орган Пенсионного фонда Украины.

Почему НБУ признал Смелянского непрофпригодным: объяснение регулятора

Нацбанк считает необходимым предоставить публичное разъяснение относительно решения о признании несоответствующей профессиональной пригодности генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского с учетом общественного резонанса и ряда публичных заявлений, содержащих неточную трактовку оснований и процедуры его принятия. Об этом говорится в сообщении регулятора в Фейсбуке.

В Украине обновили правила бронирования: кто может потерять право на отсрочку

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины пересмотрело критерии определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики. Об этом говорится в приказе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства № 6954.

Любителям скорости готовят повышение штрафов: сколько придется платить

В Верховной Раде готовят законодательные изменения, предполагающие существенное увеличение штрафов за превышение скорости на дорогах. Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах», об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Бензин с этанолом на АЗС с 1 июля: что изменится для водителей и как скажется на цене

С 1 июля в Украине вступает в силу законодательная норма о наличии биоэтанола в бензине. Напомним: ее приняли весной прошлого года, ссылаясь на европейские регламенты. Но тогда из-за масштабных разрушений в результате вражеских атак Кременчугского НПЗ и рисков перебоев с горючим нововведения отложили. И вот теперь его возвращают «в двойном объеме» — с июля АЗС должны продавать не только бензин Е5 (5% биоэтанола), но и Е10 (10%).

Зеленский подписал закон о рекордном оборонном бюджете

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет, предусматривающий повышение военных зарплат.

В мае 2026 года реальный ВВП вырос на 0,9% — ИЭД

В мае 2026 года рост реального ВВП составил 0,9% по сравнению с маем прошлого года. Об этом свидетельствуют свежие данные Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Промышленная инфляция в Украине ускорилась до 45% в годовом исчислении.

В Украине продолжают быстро расти цены производителей промышленной продукции. В мае 2026 года промышленная инфляция в годовом измерении (по отношению к маю 2025 года) достигла 45,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.