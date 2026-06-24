Зарплатный бум в Польше заканчивается: работодатели меняют правила игры

В Польше замедляются темпы роста заработных плат. Об этом свидетельствуют результаты анализа квартального индекса NEI (National Employment Index), подготовленного аналитическим центром международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

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Как изменился размер зарплаты

По подсчетам аналитиков на основе данных Главного статистического управления Польши (GUS), в первом квартале 2026 года средняя заработная плата в корпоративном секторе Польши составила 9263,5 злотых брутто, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это самый низкий темп роста с первого квартала 2021 года. Для сравнения: в 2023—2024 годах зарплаты в корпоративном секторе увеличивались на 10−13% в год, что было следствием высокой инфляции и острой конкуренции работодателей за работников.

Сегодня ситуация постепенно меняется. По данным исследования, около 68% компаний фактически заморозили повышение зарплат, тогда как лишь около 30% продолжают их увеличивать.

«Польский рынок труда постепенно выходит из фазы перегрева, которая длилась последние несколько лет. Зарплата перестает быть главным инструментом борьбы за персонал, а компании всё чаще возвращаются к более консервативному управлению расходами и более жёсткой финансовой дисциплине», — констатирует Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.

Почему снизились зарплаты

Одной из главных причин замедления роста заработных плат, по данным аналитиков, стало снижение инфляционного давления. Если в начале 2025 года индекс потребительских цен в Польше составлял 104,9%, то в январе-феврале 2026 года он снизился до 102,1%. В результате разница между темпами роста зарплат и инфляцией сегодня является одной из самых комфортных для работников за последние годы, поскольку обеспечивает реальный рост доходов без чрезмерной нагрузки на работодателей.

Важным фактором стало и более сдержанное повышение минимальной заработной платы. С 1 января 2026 года польское правительство увеличило её лишь на 3%, или на 140 злотых, до 4806 злотых брутто. Для сравнения: годом ранее минимальная зарплата выросла сразу на 10%, что фактически соответствовало темпам роста средних зарплат в корпоративном секторе.

Еще одним фактором замедления динамики роста зарплат стала общая экономическая неопределенность. Во многих отраслях компании сдерживают расширение штатов или откладывают новые наймы.

Где растут зарплаты

Однако, несмотря на общее охлаждение рынка труда, отдельные отрасли польской экономики продолжают демонстрировать темпы роста зарплат выше средних. В частности, уже традиционно одним из лидеров стала логистика, где средняя зарплата в первом квартале 2026 года выросла на 8% и достигла 9446 злотых. В Gremi Personal связывают это с стремительным ростом спроса на складские площади и развитием логистической инфраструктуры.

В машиностроении средний рост зарплат составил 6,5%, что соответствует среднему показателю по экономике.

В то же время наибольшую динамику демонстрировали сегменты, связанные с производством продукции военного назначения. В производстве электроники и оптических приборов зарплаты выросли на 7% — до 9988 злотых, а в производстве прочего транспортного оборудования — на 8,5%, до 10 300 злотых. Основной причиной такого роста остается высокий спрос на продукцию оборонного назначения на фоне продолжающейся войны России против Украины.

В автомобильной промышленности средняя зарплата увеличилась на 6,3% — до 9982 злотых. Однако этот результат в значительной степени объясняется сокращением численности персонала и оптимизацией структуры занятости. Предприятия всё чаще концентрируются на удержании квалифицированных специалистов, сокращая долю работников линейных профессий.

Подобные процессы наблюдались и в строительстве. Здесь средняя зарплата выросла на 6,8% и достигла 8654 злотых, хотя занятость продолжала сокращаться. Дополнительное влияние на динамику зарплат оказал сезонный фактор: слабые результаты отрасли в феврале из-за неблагоприятных погодных условий сменились активизацией спроса в марте.

В то же время самые низкие темпы роста зарплат были зафиксированы в пищевой промышленности. В первом квартале 2026 года средняя зарплата в секторе увеличилась лишь на 4,6% — до 7728 злотых, тогда как занятость выросла всего на 0,2%.

Что будет с рынком труда

В целом в Gremi Personal прогнозируют, что до конца 2026 года польский рынок труда будет сохранять относительный баланс между интересами бизнеса и работников. Однако поддерживать его будет все сложнее из-за сочетания внешних рисков, геополитической нестабильности, роста инфляционного давления и постепенного охлаждения экономической активности.

Именно эти факторы будут определять дальнейшую динамику зарплат и занятости в Польше в течение ближайших кварталов.