К закрытию межбанка во вторник, 23 июня, курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже, евро подешевел на 26 копеек в покупке и продаже.
Евро резко подешевел на межбанке
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Открытие 23 июня
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Закрытие 23 июня
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Изменения
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44,90/44,93
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44,80/44,84
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10/9
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51,29/51,31
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51,03/51,05
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26/26
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,65−45,15 грн. Евро покупают за 51,14 грн, а продают за 51,78 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,00−45,00, евро — 51,55−51,70 грн.
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Источник: Минфин
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