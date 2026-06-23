Китайцы создали краску для автомобилей, поглощающую почти весь свет (фото)

Китайские исследователи представили новую сверхчерную краску, способную поглощать более 99,9% света. По этому показателю она почти не уступает знаменитому покрытию Vantablack, которое BMW демонстрировало на концептуальном X6 в 2019 году, пишет MMR.net.

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Тогда окрашенный у Vantablack кроссовер выглядел настолько темным, что терял визуальный объем и напоминал плоский силуэт. Однако серийного применения эта технология так и не получила из-за сложности и хрупкости материала.

Новая разработка

Новая разработка китайских исследователей Чживея Лю, Чаньи Пана и Джета Цуя создана с использованием наноразмерной сажи и углеродных нанотрубок. В отличие от оригинального Vantablack от BMW, состоявшего из миллиардов вертикально выровненных нанотрубок, новый материал использует более простую структуру, пригодную для масштабного производства.

Исследователи объясняют, что частицы сажи оседают вдоль нанотрубок, формируя неровную поверхность с микроскопическими впадинами и выступами. Когда свет попадает на такую поверхность, он многократно отражается внутри этих структур и практически не поворачивается кнаружи.

Для создания покрытия использовали смесь наноразмерной сажи, углеродных нанотрубок, деионизированной воды, диспергатора и пеногасителя. Полученная краска обеспечивает поглощение более чем 99,90% света.

В ходе испытаний покрытие выдержало влажность до 95% при температуре 40 °C. Также выкрашенные панели провели 10 дней под водой без заметных признаков повреждения или ухудшения состояния поверхности.

Впрочем, до появления в продаже автомобилей с уникальной окраской еще далеко. Перед коммерческим использованием производителям еще предстоит оценить стойкость краски к ультрафиолету, царапинам, коррозии и ударам камней.