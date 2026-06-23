Только 10% украинцев готовы доверить ИИ проведение платежей — исследование Visa

Украинцы всё активнее совершают покупки в интернете и пользуются цифровыми платежами, однако наряду с развитием ИИ и социальной коммерции растут и риски мошенничества. Новое ежегодное исследование Visa Stay Secure в Украине показало, как меняется поведение потребителей при совершении покупок в интернете, насколько они доверяют современным платежным инструментам и каких стандартов безопасности ожидают от финансовых сервисов.

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Потребители активно используют ИИ в процессе шопинга

Украинцы всё активнее интегрируют искусственный интеллект в процесс покупок. 77% использовали ИИ в качестве вспомогательного инструмента во время шопинга, в частности для поиска идей подарков (54%), сравнения цен (47%), а также проверки отзывов о товаре и его рейтинга (43%).

Причина популярности очевидна: 9 из 10 опрошенных считают, что новые технологии, в частности инструменты на базе ИИ, делают онлайн-покупки намного быстрее и проще. Искусственный интеллект также всё больше влияет на поиск новых товаров: почти 2 из 5 (38%) уже открывали для себя бренды или продукты благодаря ИИ.

В то же время к совершению транзакций от их имени пользователи относятся более осторожно. На данный момент лишь 10% украинцев готовы доверить ИИ-агенту осуществление платежа, что подчеркивает важность формирования доверия в эпоху агентской коммерции.

При этом с развитием искусственного интеллекта потребители всё чаще рассматривают эту технологию как ключевой элемент в борьбе с мошенничеством. 59% украинцев считают, что ИИ уже сегодня помогает легче распознавать мошеннические схемы, а 77% полагают, что ИИ будет играть критически важную роль в защите потребителей от злоумышленников в будущем.

Социальная коммерция растет, а вместе с ней — риски мошенничества

Покупки через социальные платформы стали привычным явлением: 58% потребителей в Украине уже покупали товары напрямую через соцсети. В то же время 65% украинцев не сталкивались с финансовым мошенничеством в течение последних 12 месяцев. Среди тех, кто сообщил о таких случаях, чаще всего они происходили именно в социальных сетях.

Дети могут оказаться в зоне риска

Исследование также показывает, что украинские родители ответственно относятся к цифровой безопасности детей. Почти половина опрошенных (46%) отметили, что их дети не имеют доступа к мобильным платежным приложениям или цифровым кошелькам, а 58% не сталкивались со случаями, когда ребенок из их окружения становился жертвой мошенничества во время онлайн-шоппинга или видеоигр.

В то же время 82% украинцев считают, что молодому поколению по-прежнему сложно распознавать мошеннические схемы в интернете.

Потребители ожидают, что институты возьмут на себя ведущую роль в защите от мошенничества

В вопросе защиты от мошенничества украинцы в первую очередь доверяют государственным учреждениям. 38% считают, что основная ответственность за безопасность должна лежать на банках или финансовых учреждениях, 32% возлагают ее на онлайн-маркетплейсы, а на государственные органы, регуляторов и платежных провайдеров такую обязанность возлагает каждый четвертый. Лишь 17% считают, что основная ответственность за защиту от мошенничества должна лежать на самих потребителях.

Пользователи также ожидают проактивных мер безопасности. 70% чувствовали бы себя в большей безопасности, получая уведомления в режиме реального времени от банка или платежного приложения о подозрительных транзакциях, тогда как 41% было бы удобнее использовать отпечаток пальца или распознавание лица вместо пароля для осуществления оплаты.

Методика проведения исследования

Исследование Stay Secure было проведено компанией Wakefield Research по заказу Visa в январе-феврале 2026 года.

Оно включало опрос 5 800 совершеннолетних лиц из 17 стран региона Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA): Бахрейна, Египта, Иордании, Казахстана, Катара, Кении, Кот-д'Ивуара, Кувейта, Марокко, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, ЮАР, Саудовской Аравии, Сербии и Украины.