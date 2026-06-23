Налог на недвижимость за пол года принес в местные бюджеты 5,5 млрд грн

Все собранные средства остаются в местных бюджетах — общины тратят их на восстановление инфраструктуры, коммунальные службы и социальные нужды.

Больше всего денег поступило из четырех регионов:

Киев — 1,1 млрд грн

Киевская область — 612,8 млн грн

Днепропетровская область — 564,8 млн грн

Львовская область — 539,5 млн грн

Проверить начисленную сумму налога можно в электронном кабинете на сайте ГНС или через приложение «Моя налоговая». Если цифра кажется неправильной — следует обратиться в Центр обслуживания плательщиков для сверки.

Рассчитать ориентировочную сумму заранее можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте налоговой: tax.gov.ua/calculator/realty.