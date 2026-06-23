За январь-май 2026 года владельцы недвижимости уплатили 5,5 млрд грн налога на имущество — на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда бюджеты получили 4,9 млрд грн. Об этом сообщает сайт ГНС Украины .
Налог на недвижимость за пол года принес в местные бюджеты 5,5 млрд грн
Все собранные средства остаются в местных бюджетах — общины тратят их на восстановление инфраструктуры, коммунальные службы и социальные нужды.
Больше всего денег поступило из четырех регионов:
- Киев — 1,1 млрд грн
- Киевская область — 612,8 млн грн
- Днепропетровская область — 564,8 млн грн
- Львовская область — 539,5 млн грн
Проверить начисленную сумму налога можно в электронном кабинете на сайте ГНС или через приложение «Моя налоговая». Если цифра кажется неправильной — следует обратиться в Центр обслуживания плательщиков для сверки.
Рассчитать ориентировочную сумму заранее можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте налоговой: tax.gov.ua/calculator/realty.
Напоминаем, что с момента получения уведомления на уплату налога на недвижимость (ППР) владелец имеет 60 дней, чтобы произвести оплату. Узнайте больше из нашей статьи «Налог на недвижимость: что делать, если получили уведомления от ГНС»
Комментарии