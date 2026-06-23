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23 июня 2026, 13:10 Читати українською

Польша заблокировала «Укрпочту»: в чем проблема

Автомобили «Укрпочты» в течение последних двух месяцев блокирует польская таможня. Поэтому компании пришлось изменить доставку посылок и пойти в обход Польши. Об этом сообщил директор «Укрпочты» Игорь Смилянский в своем сообщении в Facebook.

Автомобили «Укрпочты» в течение последних двух месяцев блокирует польская таможня.

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«У нас доставка по территории Польши происходит через Poczta Polska. Последние два месяца автомобили Укрпочты блокируются польской таможней, и мы вынуждены объезжать… и, по сути, перенаправили все свои транзитные потоки в обход Польши»,
— отметил Смилянский.

По его словам, за это время компания разработала другие логистические маршруты. Теперь посылки везут в Европу через два других государства:

  • Венгрию;
  • и Словакию.

В этих странах вопросов к Укрпочте при пересечении границы не возникает.

Смелянский добавил, что клиенты не заметили изменений в работе компании из-за сложностей на польской таможне. Ведь Укрпочте удалось построить альтернативные пути доставки.

Однако, конечно, расходы компании растут, ведь логистика становится длиннее и соответственно дороже из-за высоких цен на топливо.

Глава Укрпочты добавил, что проблемы с таможней могли быть одной из причин, почему президент Владимир Зеленский отправил свой орден в Польшу «Новой почтой», а не через государственную компанию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
23 июня 2026, 14:42
#
… в найвеличнішому лідері сучасності, ось в чому проблема…
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