Польша, которая уже несколько лет остается одним из ключевых направлений для трудоустройства украинцев, меняет правила контроля на рынке труда. С 8 июля 2026 года в стране вступают в силу новые механизмы проверки работодателей, которые могут существенно повлиять как на польский бизнес, так и на иностранных работников. Об этом пишет Visitukraine.today.
С 8 июля Польша меняет правила трудоустройства: что важно знать украинцам
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О чем идет речь
Речь идет прежде всего об усилении контроля за формой трудоустройства. Польская Национальная инспекция труда получит более широкие полномочия для проверки того, соответствуют ли условия сотрудничества между работодателем и работником реальному характеру работы.
Для украинцев, работающих в Польше по трудовым, гражданско-правовым или B2B-контрактам, эти изменения могут стать как положительным сигналом, так и источником новых рисков.
Что именно изменится с июля 2026 года?
Основная цель реформы — борьба с практикой, когда компании оформляют работников по гражданско-правовым договорам или B2B-контрактам вместо полноценного трудового договора, чтобы сократить расходы.
Теперь инспекторы труда будут иметь право анализировать не только сам договор, но и фактические условия работы.
В ходе проверки внимание будет уделяться нескольким ключевым факторам:
- Выполняет ли работник работу лично;
- Находится ли он под контролем руководителя;
- Имеет ли он установленный график;
- Привязан ли он к конкретному месту работы.
Если будет установлено, что человек фактически работает как штатный сотрудник, даже по договору B2B или umowa zlecenia, контракт могут переквалифицировать в umowa o pracę.
Это означает изменение статуса работника и предоставление ему полного пакета трудовых гарантий.
Почему реформа трудоустройства в Польше важна для украинцев?
Для многих украинцев Польша остается страной № 1 для работы в Европе. Особенно это касается сфер логистики, строительства, производства, складской работы, обслуживания, IT и digital-сектора. Во многих из этих отраслей работодатели активно используют гражданско-правовые договоры или B2B-модель сотрудничества.
С одной стороны, новые правила могут улучшить защиту работников. Если договор будет переквалифицирован в трудовой, работник получит:
- Оплачиваемый отпуск;
- Защиту от необоснованного увольнения;
- Социальные гарантии;
- Четкие правила в отношении сверхурочной работы;
- Большую стабильность.
Для украинцев это особенно важно, ведь вопрос легального трудоустройства напрямую влияет и на миграционный статус.
Какие риски существуют для украинцев?
Несмотря на позитивную цель реформы, эксперты предупреждают: рынок труда может отреагировать неоднозначно, ведь часть работодателей может сокращать штат, пересматривать условия сотрудничества, переводить работников к подрядчикам или избегать найма иностранцев из-за роста расходов.
Наиболее уязвимыми остаются украинцы, чье разрешение на работу или легальное пребывание в Польше напрямую зависит от конкретного работодателя.
В случае увольнения могут возникнуть серьезные трудности:
- Необходимость быстро найти нового работодателя;
- Переоформление документов;
- Риск потери легального статуса.
Именно поэтому в 2026 году работникам стоит особенно внимательно проверять условия контрактов перед подписанием.
Как будут проходить проверки требований к трудоустройству в Польше
Новый механизм предусматривает несколько этапов.
Сначала инспекция будет проводить анализ и проверку компании. Если выявят нарушения, работодателю выдадут предписание с требованием устранить недостатки.
Если компания не выполнит требования, возможны более серьезные последствия: административное решение, принудительное изменение типа контракта или судебное разбирательство.
Кроме того, Польша активно цифровизирует систему контроля. Государственные органы интегрируют данные налоговой службы и социального страхования, чтобы быстрее выявлять работодателей, массово использующих схемы скрытого трудоустройства. Фактически это означает, что возможностей обходить закон станет значительно меньше.
Что стоит сделать украинцам уже сейчас?
В новых условиях украинцам, которые работают или только планируют работать в Польше, важно действовать проактивно.
Перед подписанием контракта стоит проверить:
- Какой именно тип договора предлагает работодатель;
- Какие права и гарантии предусмотрены;
- Соответствуют ли условия договора фактической работе;
- Не создает ли контракт рисков для легализации.
Особенно внимательными стоит быть тем, кто работает через агентства по трудоустройству или посредников.
Юридическая проверка документов перед подписанием может помочь избежать проблем с работодателем, инспекцией труда или миграционными органами в будущем.
На фоне новых проверок особенно важно понимать, какой тип договора вам предлагают — umowa o pracę, umowa zlecenia или B2B — и какие риски это несет для вашего легального статуса.
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