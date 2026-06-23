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23 июня 2026, 11:24 Читати українською

С 8 июля Польша меняет правила трудоустройства: что важно знать украинцам

Польша, которая уже несколько лет остается одним из ключевых направлений для трудоустройства украинцев, меняет правила контроля на рынке труда. С 8 июля 2026 года в стране вступают в силу новые механизмы проверки работодателей, которые могут существенно повлиять как на польский бизнес, так и на иностранных работников. Об этом пишет Visitukraine.today.

Польша, которая уже несколько лет остается одним из ключевых направлений для трудоустройства украинцев, меняет правила контроля на рынке труда.

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О чем идет речь

Речь идет прежде всего об усилении контроля за формой трудоустройства. Польская Национальная инспекция труда получит более широкие полномочия для проверки того, соответствуют ли условия сотрудничества между работодателем и работником реальному характеру работы.

Для украинцев, работающих в Польше по трудовым, гражданско-правовым или B2B-контрактам, эти изменения могут стать как положительным сигналом, так и источником новых рисков.

Что именно изменится с июля 2026 года?

Основная цель реформы — борьба с практикой, когда компании оформляют работников по гражданско-правовым договорам или B2B-контрактам вместо полноценного трудового договора, чтобы сократить расходы.

Теперь инспекторы труда будут иметь право анализировать не только сам договор, но и фактические условия работы.

В ходе проверки внимание будет уделяться нескольким ключевым факторам:

  • Выполняет ли работник работу лично;
  • Находится ли он под контролем руководителя;
  • Имеет ли он установленный график;
  • Привязан ли он к конкретному месту работы.

Если будет установлено, что человек фактически работает как штатный сотрудник, даже по договору B2B или umowa zlecenia, контракт могут переквалифицировать в umowa o pracę.

Это означает изменение статуса работника и предоставление ему полного пакета трудовых гарантий.

Почему реформа трудоустройства в Польше важна для украинцев?

Для многих украинцев Польша остается страной № 1 для работы в Европе. Особенно это касается сфер логистики, строительства, производства, складской работы, обслуживания, IT и digital-сектора. Во многих из этих отраслей работодатели активно используют гражданско-правовые договоры или B2B-модель сотрудничества.

С одной стороны, новые правила могут улучшить защиту работников. Если договор будет переквалифицирован в трудовой, работник получит:

  • Оплачиваемый отпуск;
  • Защиту от необоснованного увольнения;
  • Социальные гарантии;
  • Четкие правила в отношении сверхурочной работы;
  • Большую стабильность.

Для украинцев это особенно важно, ведь вопрос легального трудоустройства напрямую влияет и на миграционный статус.

Какие риски существуют для украинцев?

Несмотря на позитивную цель реформы, эксперты предупреждают: рынок труда может отреагировать неоднозначно, ведь часть работодателей может сокращать штат, пересматривать условия сотрудничества, переводить работников к подрядчикам или избегать найма иностранцев из-за роста расходов.

Наиболее уязвимыми остаются украинцы, чье разрешение на работу или легальное пребывание в Польше напрямую зависит от конкретного работодателя.

В случае увольнения могут возникнуть серьезные трудности:

  • Необходимость быстро найти нового работодателя;
  • Переоформление документов;
  • Риск потери легального статуса.

Именно поэтому в 2026 году работникам стоит особенно внимательно проверять условия контрактов перед подписанием.

Как будут проходить проверки требований к трудоустройству в Польше

Новый механизм предусматривает несколько этапов.

Сначала инспекция будет проводить анализ и проверку компании. Если выявят нарушения, работодателю выдадут предписание с требованием устранить недостатки.

Если компания не выполнит требования, возможны более серьезные последствия: административное решение, принудительное изменение типа контракта или судебное разбирательство.

Кроме того, Польша активно цифровизирует систему контроля. Государственные органы интегрируют данные налоговой службы и социального страхования, чтобы быстрее выявлять работодателей, массово использующих схемы скрытого трудоустройства. Фактически это означает, что возможностей обходить закон станет значительно меньше.

Что стоит сделать украинцам уже сейчас?

В новых условиях украинцам, которые работают или только планируют работать в Польше, важно действовать проактивно.

Перед подписанием контракта стоит проверить:

  • Какой именно тип договора предлагает работодатель;
  • Какие права и гарантии предусмотрены;
  • Соответствуют ли условия договора фактической работе;
  • Не создает ли контракт рисков для легализации.

Особенно внимательными стоит быть тем, кто работает через агентства по трудоустройству или посредников.

Юридическая проверка документов перед подписанием может помочь избежать проблем с работодателем, инспекцией труда или миграционными органами в будущем.

На фоне новых проверок особенно важно понимать, какой тип договора вам предлагают — umowa o pracę, umowa zlecenia или B2B — и какие риски это несет для вашего легального статуса.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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