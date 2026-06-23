Биткоин как недвижимость: миллиардер Салинас объяснил свою инвестиционную стратегию

Мексиканский миллиардер и председатель Grupo Salinas Рикардо Салинас Плиего сравнил инвестиции в биткоин с вложениями в недвижимость. Бизнесмен призвал криптоинвесторов не зацикливаться на краткосрочных колебаниях курса биткоина, а обратить внимание на долгосрочные перспективы первой криптовалюты.

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Советы миллиардера

Миллиардер убежден, что инвесторам стоит рассматривать биткоин как средство сохранения накоплений на многие десятилетия, а не как инструмент краткосрочных спекуляций.

Бизнесмен дал совет: каждый раз при получении фиатной валюты людям лучше конвертировать часть поступлений в биткоины, а не тратить всю сумму на обычные потребительские товары.

Главная стратегия здесь, по мнению Салинаса, — накопление и терпение. Он сравнил хранение биткоинов с владением домом.

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Салинас отметил, что большинство домовладельцев не просыпаются каждое утро, чтобы проверить рыночную стоимость своей недвижимости. Если они покупают дом, то поддерживают его в хорошем состоянии, и со временем его стоимость растет. Лишь спустя годы многие владельцы домов выясняют, что стоимость их недвижимости значительно выросла. Такого же подхода к биткоину следует придерживаться и криптовалютным инвесторам, уверен миллиардер.

Он считает, что после покупки криптоактива следует избегать чрезмерных эмоций при ежедневных колебаниях курса BTC.

За последний месяц биткоин упал на 14,2% и сейчас торгуется на уровне $64 000 при рыночной капитализации $1,28 трлн. Суточный объем торгов биткоином вырос на 27,6%, до $20,3 млрд. Салинас считается преданным сторонником биткоина. На протяжении многих лет он неоднократно называл биткоин лучшим средством сохранения ценностей в сравнении с фиатными валютами и подкреплял свои слова действиями.

В прошлом году миллиардер рассказал, что 70% его инвестиционного портфеля распределено в активы, связанные с биткоином.