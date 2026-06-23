ИИ впервые выиграл дело в суде: чатбот помог фрилансеру отсудить долг

Британская юридическая фирма на базе искусственного интеллекта добилась знаковой победы, впервые выиграв судебное дело с помощью юридического чата, пишет Telegraph.

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Что известно

Garfield AI — чатбот, способный составлять юридические документы, — успешно помог выиграть спор в суде мелких исков на сумму 7 тысяч фунтов стерлингов.

Представляя интересы Тамирес Камал Такидир, фрилансера в сфере управления персоналом, чатбот Garfield AI был использован для подачи иска против компании по индустрии гостеприимства из-за невыплаченных гонораров.

Такидир поручила чату подготовить юридические письма и оформить материалы дела перед трехчасовым судебным разбирательством в Суде графства Вандсворт. В процессе участвовали семь отдельных свидетелей.

В суде ее представлял Доминик Ли, недавно квалифицированный баристер из юридической палаты One Essex Court, использовавший документы, подготовленные ШИ-компанией.

«Я считаю, что документы, подготовленные Garfield AI, были более чем достаточными для целей этого судебного процесса», — заявил Ли.

Генеральный директор Garfield AI Филипп Янг назвал это историческим моментом.

«Фрилансер, выполнившая работу и не получившая оплату, смогла довести свое дело до судебного разбирательства, отбить встречный иск и победить», — сказал он.

Компанию по индустрии гостеприимства, которую обязали выплатить долг, представляли юридическая фирма из Манчестера и баристер в суде.

Garfield AI является системой, способной самостоятельно составлять юридические письма, подавать исковые заявления и готовить судебные возражения без участия юристов.

В мае 2025 года компания стала первой юридической фирмой на базе искусственного интеллекта, одобренной Управлением по регулированию деятельности солиситоров Великобритании (SRA), и до сих пор остается единственной фирмой, полностью возлагаемой на ИИ.

Чатбот работает с делами на сумму до 10 тысяч фунтов стерлингов и взимает лишь незначительную часть расходов по сравнению с традиционными юридическими фирмами.

Garfield AI может подготовить досудебное письмо всего за 2 фунта стерлингов, а исковое заявление — за 50 фунтов. Для сравнения, традиционные юридические компании за аналогичные услуги обычно принимают сотни фунтов.

Технический директор Garfield AI Дэниел Лонг заявил, что победа в суде стала важным подтверждением эффективности таких технологий.

«Эта победа демонстрирует, что регулируемые юридические услуги на базе искусственного интеллекта могут помогать реальным людям через суды возвращать реальные деньги», — подчеркнул он.