Соединённые Штаты официально разрешили продажу иранской нефти, пойдя на ослабление многолетнего режима санкций. Такой шаг является частью усилий Вашингтона, направленных на заключение окончательного мирного соглашения с Тегераном. Об этом сообщает Reuters.

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Что известно

Министерство финансов США объявило о выдаче соответствующей генеральной лицензии, разрешающей продажу сырой нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции иранского происхождения на временный период до 21 августа.

В свою очередь иранская сторона взяла на себя обязательства по допуску инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и обеспечению свободного транзита судов через стратегически важный Ормузский пролив.

Условия соглашения

Согласно обнародованному документу, иранскую нефть разрешено импортировать непосредственно в Соединенные Штаты, если это необходимо для завершения ее продажи, поставки или разгрузки.

Стоит отметить, что США не импортировали иранское сырье в значительных объемах еще с момента введения первых жестких ограничений после исламской революции 1979 года.

Важным экономическим нюансом новой лицензии является то, что все выплаты финансовых средств в пользу Ирана теперь официально разрешено осуществлять в долларах США. В то же время действие этой лицензии и ослабление ограничений не распространяются на Кубу, Северную Корею, а также на оккупированный Россией Крым.

Напомним

Вашингтон впервые ввел санкции против Тегерана в 1979 году, когда революционно настроенные студенты захватили американское посольство и удерживали дипломатов в заложниках.

С тех пор ограничения неоднократно расширялись из-за развития иранской ядерной программы и финансирования группировок, которые США признают террористическими.

На протяжении многих лет действия санкций главными покупателями иранской нефти оставались независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы, которые закупали сырьё с большими скидками.

До возобновления американских санкций в 2018 году значительные объемы топлива также импортировали Индия, Южная Корея, Япония, Италия, Греция, Тайвань и Турция.