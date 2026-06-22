К закрытию межбанка в понедельник, 22 июня, курс доллара прибавил 7 копеек в покупке и продаже, курс евро подешевел на 4 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.
Доллар на межбанке подорожал на 7 копеек
► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 22 июня
|
Закрытие 22 июня
|
Изменения
|
44,83/44,86
|
44,90/44,93
|
7/7
|
51,37/51,40
|
51,33/51,35
|
4/5
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,66−45,15 грн. Евро покупают за 51,24 грн., а продают за 51,87 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,03−45,00, евро — 51,75−51,90 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии