Акции Getty Images взлетели на 130% после сделки с OpenAI

Акции Getty Images взлетели на 135% на торгах в понедельник, 22 июня, после того, как фотобанк объявил о лицензионном соглашении с разработчиком ChatGPT — OpenAI.

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Что известно о соглашении

В рамках соглашения изображения из медиатеки Getty Images будут интегрированы в поисковые функции ChatGPT. Для самой компании этот шаг означает кардинальную смену бизнес-стратегии, пишет агентство.

Финансовые условия сделки стороны раскрывать не стали, как и информацию о том, получит ли OpenAI право использовать контент Getty для обучения своих нейросетей.

Что с акциями

До взлета 22 июня стоимость Getty Images сократилась примерно на 55% с начала года, в том числе из-за опасений, что OpenAI и другие разработчики искусственного интеллекта переманят клиентов компании.

ИИ способен создавать реалистичные изображения, а игроки, стоящие за этими инструментами, неоднократно вступали в конфликты с фотографами и создателями контента, чьи работы использовались для обучения технологий, подчеркивает Bloomberg. Какое-то время Getty сопротивлялась: пыталась разработать собственный генератор ИИ-изображений и подала в суд на Stability AI, разработчика другого популярного инструмента.

Примечательно, что за последние три месяца инсайдеры продали акции Getty Images на сумму около $0,4 млн, при этом покупок с их строны зафиксировано не было зафиксировано, пишет издание Guru Focus. Это может указывать на недостаток уверенности руководства в ближайших перспективах компании, считает издание.

Учитывая все эти сигналы, инвесторам следует подходить к Getty Images с осторожностью, уточняет Guru Focus. Хотя партнерство с OpenAI открывает потенциальные возможности для роста, финансовые метрики компании указывают на скрытые уязвимости, которые могут повлиять на ее долгосрочную стабильность, добавляет издание.