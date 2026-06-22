Дешевле не становится: что скрывает официальная инфляция в 8,2% (видео)

Инфляция в Украине составляет 8,2% в годовом исчислении. Но почему тогда многие украинцы чувствуют, что цены растут гораздо быстрее?

В новом выпуске разбираем, как формируется официальный показатель инфляции, что такое потребительская корзина и почему реальные расходы каждой семьи могут существенно отличаться от статистики.

Также поговорим о подорожании продуктов, услуг, влиянии курса доллара и евро на цены, а также о факторах, пока сдерживающих еще более рост стоимости товаров и услуг.

Почему официальная инфляция не всегда совпадает с тем, что мы видим в магазинах?

Насколько влияют курсы валют, импорт и коммунальные тарифы?

И следует ли ожидать дальнейшего ускорения роста цен?

Ответы — в новом выпуске.