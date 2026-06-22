Инфляция в Украине составляет 8,2% в годовом исчислении. Но почему тогда многие украинцы чувствуют, что цены растут гораздо быстрее?
Дешевле не становится: что скрывает официальная инфляция в 8,2% (видео)
В новом выпуске разбираем, как формируется официальный показатель инфляции, что такое потребительская корзина и почему реальные расходы каждой семьи могут существенно отличаться от статистики.
Также поговорим о подорожании продуктов, услуг, влиянии курса доллара и евро на цены, а также о факторах, пока сдерживающих еще более рост стоимости товаров и услуг.
- Почему официальная инфляция не всегда совпадает с тем, что мы видим в магазинах?
- Насколько влияют курсы валют, импорт и коммунальные тарифы?
- И следует ли ожидать дальнейшего ускорения роста цен?
Ответы — в новом выпуске.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
І, наразі, безальтернативний.
На цьому порталі також ведеться мониторинг цін.
Одного разу експерт Мінфіну навіть спробувала порахувати інфляцію, дуже слабка, але спроба була.
Її вистачило десь на пів року.