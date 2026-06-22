Доллар замер на 44,90 грн, евро подешевел: НБУ обновил официальные курсы валют на вторник

Национальный банк Украины установил на 23 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,9093 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ оставил на прежнем уровне курс гривны.

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Во вторник НБУ оставил курс доллара на уровне 44,90 грн.

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время курс евро на вторник установлен на отметке — 51,41 грн, что на 5 копеек меньше, чем в понедельник (51,46 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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