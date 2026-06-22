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22 июня 2026, 16:10 Читати українською

Минобороны изменило подход к закупкам дронов: как теперь выбирают БПЛА для фронта

Из общего количества БПЛА, которые Агентство оборонных закупок ДОТ закупает для Сил обороны, 95% — украинского производства. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Из общего количества БПЛА, которые Агентство оборонных закупок ДОТ закупает для Сил обороны, 95% — украинского производства.

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В прошлом году закупки беспилотных систем впервые превысили закупки боеприпасов, и эта тенденция продолжается.

Как DOT-Chain Defence помогает украинскому рынку дронов

Важную роль в развитии украинского рынка беспилотных систем сыграл запуск маркетплейса оружия DOT-Chain Defence. Система создала рыночную модель, в которой решение о закупке принимают непосредственные пользователи — военные боевые бригады. В частности, это:

  • усилило конкуренцию между производителями;
  • создало стимулы для улучшения сервиса и усовершенствования продукции;
  • дало производителям возможность прогнозировать спрос и масштабировать производство.

В результате украинский рынок БпЛА смог кратно нарастить производственные возможности и сегодня обеспечивает абсолютное большинство закупок в этой категории.

Новый подход к закупкам дронов

Напомним, Министерство обороны Украины внедрило новый подход к оборонным закупкам БПЛА. Теперь потребность в дронах формируется автоматически на основе качественных данных с поля боя — без человеческого фактора, субъективного влияния и коррупционных рисков.

Генеральный штаб ВСУ по запросу подразделений формирует перечень БПЛА для закупки только по техническим характеристикам — без названия или конкретного производителя.

Какие конкретные изделия в соответствии с боевыми задачами закупать для подразделений на фронте, определяет рейтинг БпЛА на основе боевых данных по цифровым системам — еБалам, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA и Mission Control.

Почти полмиллиона БПЛА и техники через DOT-Chain Defence

За менее чем пять месяцев 2026 года военные уже получили 485 000 БпЛА и другой техники в общей сложности на 31,4 млрд грн через DOT-Chain Defence — маркетплейс оружия, разработанный Агентством оборонных закупок ДОТ.

Принцип работы маркетплейса таков: войско выбирает — государство обеспечивает. Агентство берет на себя контракты, оплату и контроль поставок. Все работает в цифровом формате, без бумажных процессов и длительных согласований.

От заказа до получения средства по наличию военными проходит в среднем 9 дней.

DOT-Chain Defence также интегрирован с Brave1 Market, где военные могут заказывать дополнительные дроны и технику в рамках программы Армия дронов.Бонус.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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