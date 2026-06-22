ЕС усиливает давление на китайский автопром: под ударом PHEV

ЕС готовит пошлины на китайские плагин-гибридные авто (PHEV), которые станут продолжением компенсационных тарифов, введенных в ноябре 2024 года на произведенные в Китае электромобили, составляющие до 35% в дополнение к стандартной 10-процентной импортной пошлине ЕС, пишет «Укравтопром».

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Продажи PHEV в Европе.

Продажи PHEV, ранее сокращавшиеся в Европе, резко возобновились благодаря китайским моделям с большим запасом хода на электротяге. Их продажи в апреле выросли на 236%.

Модель BYD Seal U стала самым популярным PHEV в ЕС по итогам апреля, что помогло BYD занять второе место по объемам продаж PHEV после Volkswagen Group.

В то же время китайские автопроизводители также ускоряют реализацию планов открытия европейских сборочных предприятий, в частности BYD в Венгрии, SAIC в Испании.