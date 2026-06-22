Alliance bank запустил собственную сеть терминалов самообслуживания — первая тысяча устройств уже размещена по Украине, за исключением временно оккупированных территорий.
Alliance bank запустил сеть терминалов самообслуживания
Это обеспечивает клиентам банка еще 1000 локаций для бесплатного пополнения карт Alliance bank.
В терминалах также доступны операции с картами других банков и широкий перечень сервисов. Пользователи могут удобно осуществлять финансовые операции с наличными деньгами в любое удобное время.
Преимущества новой сети терминалов:
1. Бесплатное пополнение карт Alliance bank в 1 000 локациях
2. Доступность 24/7
3. Простой интерфейс и максимум удобства в использовании
Сеть терминалов самообслуживания будет постепенно расширяться по всей Украине. Список уже установленных устройств можно просмотреть по ссылке на сайте банка.
Локации также можно найти в приложении Alliance: Профиль → Точки обслуживания → Терминалы.
Alliance bank продолжает активно расширять сервисную инфраструктуру вне мобильного приложения и банковских отделений.
Лицензия НБУ № 97 от 17 ноября 2011 года
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