Alliance bank запустил сеть терминалов самообслуживания

Alliance bank запустил собственную сеть терминалов самообслуживания — первая тысяча устройств уже размещена по Украине, за исключением временно оккупированных территорий.

Это обеспечивает клиентам банка еще 1000 локаций для бесплатного пополнения карт Alliance bank.

В терминалах также доступны операции с картами других банков и широкий перечень сервисов. Пользователи могут удобно осуществлять финансовые операции с наличными деньгами в любое удобное время.

Преимущества новой сети терминалов:

1. Бесплатное пополнение карт Alliance bank в 1 000 локациях

2. Доступность 24/7

3. Простой интерфейс и максимум удобства в использовании

Сеть терминалов самообслуживания будет постепенно расширяться по всей Украине. Список уже установленных устройств можно просмотреть по ссылке на сайте банка.



Локации также можно найти в приложении Alliance: Профиль → Точки обслуживания → Терминалы.

Alliance bank продолжает активно расширять сервисную инфраструктуру вне мобильного приложения и банковских отделений.

Лицензия НБУ № 97 от 17 ноября 2011 года