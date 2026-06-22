Где $1000 зарабатывают за 16 часов, а где за 86: рейтинг стран

Сколько времени нужно работать, чтобы заработать 1000 долларов ? В Колумбии ответ примерно 86 часов. В Люксембурге и Исландии всего 16. Visualcapitalist подготовил инфографику, в которой показано сколько времени нужно среднему работнику, чтобы заработать 1000 долларов.

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Сколько часов работы позволяет заработать 1000 долларов?

Работникам в странах с самым низким рейтингом нужно более чем в пять раз больше часов, чтобы заработать 1000 долларов, чем работникам в странах с высоким рейтингом. Разрыв колеблется с 16 часов в Люксембурге и Исландии до 86 часов в Колумбии.

В таблице данных ниже показано количество отработанных часов на 1000 долларов США, заработанных страной, в долларах, скорректированных по паритету покупательной способности:

Европа доминирует на вершине рейтинга. Люксембург, Исландия, Швейцария, Норвегия,Дания и Нидерланды — все они нуждаются менее 20 часов работы, чтобы заработать 1000 долларов.

Для сравнения среднестатистическому американскому работнику нужно около 22 часов, чтобы заработать 1000 долларов, что ставит США среди стран с высоким уровнем заработка, но все еще отстает от нескольких европейских экономик.

Латинская Америка зарабатывает меньше, работая больше

Колумбия и Мексика находятся в нижней части рейтинга, где для заработка 1000 долларов требуется соответственно 86 и 78 часов работы. Оба показателя более чем в три раза превышают уровень США и более чем в четыре раза выше, чем в Люксембурге.

Хотя работники в этих странах часто работают примерно столько же или даже больше часов в год, сколько работники в более богатых экономиках, средняя заработная плата остается значительно ниже.