Стоимость сельскохозяйственной земли в Украине продолжает расти. За месяц средняя цена гектара прибавила почти 5 тысяч гривен, хотя количество проданных участков сократилось. Об этом сообщает Опендатабот .
Цены на землю резко выросли: сколько теперь стоит гектар
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Как изменилась стоимость
В мае 2026 года средняя стоимость одного гектара земли сельскохозяйственного назначения достигла 74528 гривен. Для сравнения, в апреле этот показатель был почти на 5 тысяч гривен ниже.
В то же время, активность на рынке несколько снизилась. По данным аналитиков, в течение мая в Украине продали 19 803 га земли, что более чем на 2 300 га меньше, чем месяцем ранее.
Цены на землю существенно разнятся в зависимости от региона. В среднем стоимость гектара колеблется от 32364 до 283885 гривен.
Где самая дешевая
Дешевую землю фиксируют в Донецкой области, где гектар стоит в среднем 32 364 гривны.
Также в регионы с самыми низкими ценами вошли:
- Киев — 41 223 грн/га;
- Николаевская область — 42 383 грн/га;
- Херсонская область — 42 894 грн/га;
- Сумская область — 43 186 грн/га;
- Одесская область — 44 648 грн/га;
- Черниговская область — 44 920 грн/га;
- Харьковская область — 48 380 грн/га.
Где самая дорогая земля
Дорогой остается земля в Ивано-Франковской области. Здесь средняя стоимость гектара достигла 283885 гривен.
В тройку лидеров также вошли:
- Киевская область — 173 276 грн/га;
- Львовская область — 139 525 грн/га.
Кроме того, высокие цены зафиксированы в Тернопольской области, где гектар в среднем стоит 112219 гривен.
В Госгеокадастре объясняют рост спроса несколькими факторами. Среди них усиление роли агропромышленного комплекса в экономике, увеличение доли сельского хозяйства в ВВП и использование земли как инвестиционного актива.
Отдельным толчком для рынка стал допуск юридических лиц к покупке земли, вступивший в силу 1 января 2024 года.
В то же время в Госгеокадастре отмечают, что прогнозы о массовой распродаже украинских земель не оправдались.
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