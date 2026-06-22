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22 июня 2026, 11:16 Читати українською

Цены на землю резко выросли: сколько теперь стоит гектар

Стоимость сельскохозяйственной земли в Украине продолжает расти. За месяц средняя цена гектара прибавила почти 5 тысяч гривен, хотя количество проданных участков сократилось. Об этом сообщает Опендатабот .

Стоимость сельскохозяйственной земли в Украине продолжает расти.

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Как изменилась стоимость

В мае 2026 года средняя стоимость одного гектара земли сельскохозяйственного назначения достигла 74528 гривен. Для сравнения, в апреле этот показатель был почти на 5 тысяч гривен ниже.

В то же время, активность на рынке несколько снизилась. По данным аналитиков, в течение мая в Украине продали 19 803 га земли, что более чем на 2 300 га меньше, чем месяцем ранее.

Цены на землю существенно разнятся в зависимости от региона. В среднем стоимость гектара колеблется от 32364 до 283885 гривен.

Где самая дешевая

Дешевую землю фиксируют в Донецкой области, где гектар стоит в среднем 32 364 гривны.

Также в регионы с самыми низкими ценами вошли:

  • Киев — 41 223 грн/га;
  • Николаевская область — 42 383 грн/га;
  • Херсонская область — 42 894 грн/га;
  • Сумская область — 43 186 грн/га;
  • Одесская область — 44 648 грн/га;
  • Черниговская область — 44 920 грн/га;
  • Харьковская область — 48 380 грн/га.

Где самая дорогая земля

Дорогой остается земля в Ивано-Франковской области. Здесь средняя стоимость гектара достигла 283885 гривен.

В тройку лидеров также вошли:

  • Киевская область — 173 276 грн/га;
  • Львовская область — 139 525 грн/га.

Кроме того, высокие цены зафиксированы в Тернопольской области, где гектар в среднем стоит 112219 гривен.

В Госгеокадастре объясняют рост спроса несколькими факторами. Среди них усиление роли агропромышленного комплекса в экономике, увеличение доли сельского хозяйства в ВВП и использование земли как инвестиционного актива.

Отдельным толчком для рынка стал допуск юридических лиц к покупке земли, вступивший в силу 1 января 2024 года.

В то же время в Госгеокадастре отмечают, что прогнозы о массовой распродаже украинских земель не оправдались.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
bosyak
bosyak
22 июня 2026, 12:19
#
Яка ціна зросла? Нормативна грошова оцінка? Реальна ціна продажу/купівлі (цікаво де взяли)? Ціна в об’явах (тобто бажання продавця)? Ціна у них зросла за місяц… Все викупили… Аналітегі… :)
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