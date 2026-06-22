Гривна немного укрепилась: сколько стоят доллар и евро 22 июня

В понедельник, 22 июня, на наличном рынке средний курс доллара потерял 3 копейки в покупке и 1 копейку в продаже. Евро потерял 2 копейки в покупке и 10 копеек в продаже.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 12 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро в покупке прибавил 10 копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,62−45,14 грн. Евро покупают за 51,25 грн, а продают за 51,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,90−45,00. Евро 51,80−52,00.

Межбанк открылся в диапазоне 44,83−44,86 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,37−51,40 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту