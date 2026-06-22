В мае украинский автопарк пополнили 2652 автомобиля на электротяге. Активнее всего электромобили регистрировали в Киеве и западных регионах страны. Об этом сообщает Укравтопром.
В Украине назвали регионы-лидеры по регистрациям электромобилей
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Где зарегистрировали больше всего электромобилей
Наибольший показатель зафиксирован в Киеве — 324 электромобиля. При этом 53% из них были использованы.
В пятерку регионов-лидеров также вошли:
- Львовская область — 271 авто, из них 92% подержаны;
- Киевская область — 213 авто, 73% подержанные;
- Ровенская область — 202 авто, 95% подержанные;
- Волынская область — 195 авто, 95% подержанные.
Таким образом, в большинстве регионов-лидеров рынок электромобилей формировали преимущественно ввозимые из-за границы подержанные автомобили.
Самые популярные новые электромобили
Среди новых электрокаров лидерами в отдельных регионах стали разные модели:
- в Киеве — Toyota bZ4X;
- на Львовщине — BYD Leopard 3;
- в Киевской области — BYD Sea Lion 06 EV;
- в Ровенской области — Volkswagen ID.4;
- на Волыни — ORA 03.
Бестселлеры среди подержанных электрокаров
В сегменте ввозимых из-за рубежа б/у электромобилей наибольшим спросом пользовались модели Tesla и Nissan.
- Tesla Model Y стала самой популярной в Киеве и в Киевской области.
- Tesla Model 3 лидировала во Львовской области.
- Nissan Leaf был бестселлером на Ровенщине и Волыни.
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Источник: Минфин
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