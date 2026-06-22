В МВД объяснили, когда могут отказать в перерегистрации авто

При перерегистрации транспортного средства сервисные центры МВД могут отказать в проведении операции. Чаще всего это происходит из-за проблем с документами, наличия юридических ограничений или несоответствия идентификационных данных автомобиля. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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В МВД пояснили, что перед перерегистрацией транспортного средства проверяются данные об автомобиле, продавце и покупателе. Если возникают ограничения или несоответствия, услуга может не оказаться до устранения причин.

Основные причины отказа

Среди наиболее распространенных оснований отказа в перерегистрации:

транспортное средство находится в розыске или под арестом;

номера агрегатов уничтожены или имеют признаки подделки;

продавец или покупатель находятся в розыске;

у продавца есть открытые исполнительные производства;

в государственных реестрах зафиксирован запрет на отчуждение автомобиля;

документы содержат несоответствия или неактуальные данные;

отсутствует зарегистрированное место жительства;

утрачено свидетельство о регистрации транспортного средства;

автомобиль является вещественным доказательством в уголовном производстве.

Что нужно делать

В случае отказа владельцу или покупателю необходимо выяснить причину и устранить выявленные нарушения или несоответствия. После этого можно повторно обратиться в сервисный центр МВД для проведения перерегистрации.

В ведомстве советуют перед покупкой авто проверять документы, наличие обременений и соответствие идентификационных номеров транспортного средства во избежание проблем при оформлении сделки.