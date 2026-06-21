Японский пенсионный фонд начинает инвестировать в криптовалюту

Японский национальный пенсионный фонд предприятий малого и среднего бизнеса планирует вложить часть активов в криптовалюту. Об этом сообщает PANews.

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Фонд объединяет около 1200 компаний-членов и более 20000 индивидуальных участников, среди которых две публичные компании. Общий объем активов в управлении — около 21,3 млрд иен. Несмотря на относительно скромный размер, фонд финансово устойчив: коэффициент обеспеченности превышает 140%, а участникам гарантируется годовая доходность свыше 1,2%.

Изменяющийся в портфеле фонда

В 2025 финансовом году распределение активов выглядело так:

80% — иена

15% — доллар США

5% — другие валюты.

В 2026 году структура существенно меняется:

доля иены сокращается до 70%

появляется новая категория — 10% в валютах развитых рынков

остальные 5% распределяются между валютами развивающихся стран, золотом и криптовалютами.

Доля крипты равна 1% от общих активов. Инвестиции планируются через пассивные фонды в управлении крупных хедж-фондов с диверсифицированным набором криптовалют.

Зачем это пенсионному фонду

Главная цель состоит в диверсификации валютных рисков, а не спекулятивный заработок. Сокращение доли иены объясняется ее продолжительным ослаблением: фонд ищет действенные инструменты, которые снизят его финансовую зависимость от динамики японской валюты.

То есть, консервативные институциональные инвесторы с гарантированными обязательствами перед участниками начинают рассматривать цифровые активы как легитимный элемент портфеля.

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