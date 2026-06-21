Компенсации за «Шахед» и взрывную волну: сколько страховые платят за поврежденное жилье и авто

Масштабы разрушений украинских городов заставляют все большее количество граждан задумываться над защитой своего имущества. Несмотря на распространенный скепсис, что страхование во время войны является лишь маркетинговым ходом, практика обосновывает обратное. Об этом сообщил эксперт по страхованию Николай Матика в программе «Утро Дома».

Только за прошлый год одна из профильных компаний выплатила более 110 миллионов гривен за ущерб, связанный с боевыми действиями. Частные страховые компании часто становятся более реальной альтернативой государственным программам, они работают значительно быстрее, качественнее и не требуют сбора огромных пакетов документов для компенсации.

Особенности страхования и алгоритм действий для автовладельцев

Сегодня украинские водители могут защитить свой транспорт как в рамках базового договора КАСКО, так и с помощью специализированных продуктов. Обычно стандартный полис уже содержит лимит на военные риски, но ограничен примерно 10% от стоимости авто или суммой до 300 000 гривен.

Для полноценной защиты эксперты советуют покупать отдельный продукт, где лимиты достигают 3 миллионов гривен. Цена вопроса вполне доступна: для автомобиля стоимостью полмиллиона гривен годовой полис обойдется около 8 000 гривен, что равно стоимости полутора бака горючего. При этом сумму не обязательно платить сразу, ведь компании предлагают поквартальную рассрочку.

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Николай Матика напоминает, что особое внимание нужно уделить сознательному выбору суммы покрытия. Страховая компания выплачивает справедливую компенсацию, но строго в пределах лимита, прописанного в договоре. Если полностью уничтоженный автомобиль стоил 3 миллиона гривен, а застрахован он был был всего на 500 000, то владелец получит именно полмиллиона. Если же сумма покрытия соответствовала настоящей стоимости, убытки возместят в полном объеме.

Если автомобиль попал под обстрел или получил повреждения от обломков, автовладельцу необходимо действовать по четкому алгоритму:

Убедиться в безопасности. Оценить ситуацию вокруг и убедиться, что нет прямой угрозы жизни из-за повторных взрывов. Уведомить страховую. Быстрее позвонить в компанию и зафиксировать наступление события. Оформить справку. Обязательно вызвать представителей Полиции или ГСЧС, чтобы получить официальный документ, подтверждающий, что имущество повреждено именно в результате военных действий. Пройти экспертизу. Дождаться оценки от эксперта страховой компании. Обычно процедура разрешения длится от 7 до 14 дней, после чего автовладелец получает средства или направления на восстановительный ремонт.

Защита недвижимости от последствий боевых действий

Страхование жилья от военных рисков также показывает высокую востребованность, особенно в крупных городах. Современные программы позволяют застраховать квартиру на сумму до 3 миллионов гривен, а частный дом — до 5 миллионов. Финансовая нагрузка на бюджет при этом минимальна: при лимите покрытия в 500 000 гривен полис будет стоить ориентировочно 5 000 — 6 000 гривен в год с возможностью поквартальной оплаты.

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Характер разрушений жилищного сектора обычно делят на два типа, что подтверждается реальными кейсами из экспертной практики:

Повреждение взрывной волной. Это самый распространенный сценарий, когда в домах вылетают стекла, деформируются входные двери или портится внутренняя отделка. В одном из таких случаев сумма выплаты по ремонту составляет около 500 000 гривен. Прямые попадания или взрывы рядом. Более сложные случаи, как детонация беспилотника у дома, приводят к значительным разрушениям конструкций. За подобный страховой случай компания выплатит более миллиона гривен, что позволит хозяину полностью восстановить изуродованное здание.

Понятно, что покупка полиса не отведет угрозы, но в случае критической ситуации позволит оперативно вернуть утраченное имущество. Главное — трезво оценивать стоимость своей собственности и выбирать лимиты покрытия, которые полностью покроют возможные убытки.