Компенсации за «Шахед» и взрывную волну: сколько страховые платят за поврежденное жилье и авто

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 июня 2026, 13:10 Читати українською

Компенсации за «Шахед» и взрывную волну: сколько страховые платят за поврежденное жилье и авто

Масштабы разрушений украинских городов заставляют все большее количество граждан задумываться над защитой своего имущества. Несмотря на распространенный скепсис, что страхование во время войны является лишь маркетинговым ходом, практика обосновывает обратное. Об этом сообщил эксперт по страхованию Николай Матика в программе «Утро Дома».

Масштабы разрушений украинских городов заставляют все большее количество граждан задумываться над защитой своего имущества.

Только за прошлый год одна из профильных компаний выплатила более 110 миллионов гривен за ущерб, связанный с боевыми действиями. Частные страховые компании часто становятся более реальной альтернативой государственным программам, они работают значительно быстрее, качественнее и не требуют сбора огромных пакетов документов для компенсации.

Особенности страхования и алгоритм действий для автовладельцев

Сегодня украинские водители могут защитить свой транспорт как в рамках базового договора КАСКО, так и с помощью специализированных продуктов. Обычно стандартный полис уже содержит лимит на военные риски, но ограничен примерно 10% от стоимости авто или суммой до 300 000 гривен.

Для полноценной защиты эксперты советуют покупать отдельный продукт, где лимиты достигают 3 миллионов гривен. Цена вопроса вполне доступна: для автомобиля стоимостью полмиллиона гривен годовой полис обойдется около 8 000 гривен, что равно стоимости полутора бака горючего. При этом сумму не обязательно платить сразу, ведь компании предлагают поквартальную рассрочку.

Читайте также: На что следует обратить внимание при выборе КАСКО

Николай Матика напоминает, что особое внимание нужно уделить сознательному выбору суммы покрытия. Страховая компания выплачивает справедливую компенсацию, но строго в пределах лимита, прописанного в договоре. Если полностью уничтоженный автомобиль стоил 3 миллиона гривен, а застрахован он был был всего на 500 000, то владелец получит именно полмиллиона. Если же сумма покрытия соответствовала настоящей стоимости, убытки возместят в полном объеме.

Если автомобиль попал под обстрел или получил повреждения от обломков, автовладельцу необходимо действовать по четкому алгоритму:

  1. Убедиться в безопасности. Оценить ситуацию вокруг и убедиться, что нет прямой угрозы жизни из-за повторных взрывов.

  2. Уведомить страховую. Быстрее позвонить в компанию и зафиксировать наступление события.

  3. Оформить справку. Обязательно вызвать представителей Полиции или ГСЧС, чтобы получить официальный документ, подтверждающий, что имущество повреждено именно в результате военных действий.

  4. Пройти экспертизу. Дождаться оценки от эксперта страховой компании. Обычно процедура разрешения длится от 7 до 14 дней, после чего автовладелец получает средства или направления на восстановительный ремонт.

Защита недвижимости от последствий боевых действий

Страхование жилья от военных рисков также показывает высокую востребованность, особенно в крупных городах. Современные программы позволяют застраховать квартиру на сумму до 3 миллионов гривен, а частный дом — до 5 миллионов. Финансовая нагрузка на бюджет при этом минимальна: при лимите покрытия в 500 000 гривен полис будет стоить ориентировочно 5 000 — 6 000 гривен в год с возможностью поквартальной оплаты.

Читайте также: Имущественное страхование в Украине: как защитить свое жилье и на что обратить внимание

Характер разрушений жилищного сектора обычно делят на два типа, что подтверждается реальными кейсами из экспертной практики:

  1. Повреждение взрывной волной. Это самый распространенный сценарий, когда в домах вылетают стекла, деформируются входные двери или портится внутренняя отделка. В одном из таких случаев сумма выплаты по ремонту составляет около 500 000 гривен.
  2. Прямые попадания или взрывы рядом. Более сложные случаи, как детонация беспилотника у дома, приводят к значительным разрушениям конструкций. За подобный страховой случай компания выплатит более миллиона гривен, что позволит хозяину полностью восстановить изуродованное здание.

Понятно, что покупка полиса не отведет угрозы, но в случае критической ситуации позволит оперативно вернуть утраченное имущество. Главное — трезво оценивать стоимость своей собственности и выбирать лимиты покрытия, которые полностью покроют возможные убытки.

Заказывайте страхование имущества от последствий прилетов на Минфин

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами