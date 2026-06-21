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21 июня 2026, 12:34 Читати українською

Норвегия запрещает ИИ в начальной школе: сначала научитесь читать и писать

Правительство Норвегии приняло решение ограничить доступ детей к инструментам искусственного интеллекта в школах. Премьер-министр Йонас Гар Стере объявил о новых правилах в пятницу, а в силу они вступят с началом нового учебного года в конце августа. Об этом рассказали журналисты сайта Cybernews .

Правительство Норвегии приняло решение ограничить доступ детей к инструментам искусственного интеллекта в школах.

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Чиновники объяснили родителям так: «Самое важное в школе — чтобы дети научились читать, писать и решать математические задачи. Если И И мешает этому — убираем ИИ».

Правила использования нейросетей распределены по возрасту:

  • Для детей 6−13 лет (1−7 класс) ИИ запрещен полностью
  • Подростки 14−16 лет могут использовать его, но только под наблюдением учителя
  • Студенты и старшеклассники 17−19 лет должны научиться пользоваться ИИ ответственно, чтобы подготовиться к экзаменам и для дальнейшей карьеры

То есть для самых молодых — почти полное табу, для средней школы — строгий контроль, и только старшеклассники получают относительную свободу.

Норвегия отвоевывает детство у гаджетов

Норвегия последовательно ограничивает цифровое воздействие на детей. В 2024 году смартфоны уже запретили в школах после того, как результаты образовательных тестов значительно ухудшились. Теперь правительство планирует законодательно запретить социальные сети для детей до 16 лет: соответствующий законопроект обещают подать в парламент до конца года.

К тому же, министерство образования планирует законодательно закрепить использование в классах обычных бумажных книг вместо планшетов.

«Мы внедряем это законодательство, потому что хотим, чтобы у детей было детство, где они могут быть детьми», — объясняет такие действия Йонас Стере.

Это решение, конечно, вызывает споры. Но факт остается фактом: пока большинство стран еще только обсуждают проблему, норвежцы уже приняли решение на уровне государственного закона.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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