Правительство Норвегии приняло решение ограничить доступ детей к инструментам искусственного интеллекта в школах. Премьер-министр Йонас Гар Стере объявил о новых правилах в пятницу, а в силу они вступят с началом нового учебного года в конце августа. Об этом рассказали журналисты сайта Cybernews .
Норвегия запрещает ИИ в начальной школе: сначала научитесь читать и писать
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Чиновники объяснили родителям так: «Самое важное в школе — чтобы дети научились читать, писать и решать математические задачи.
Правила использования нейросетей распределены по возрасту:
- Для детей 6−13 лет (1−7 класс) ИИ запрещен полностью
- Подростки 14−16 лет могут использовать его, но только под наблюдением учителя
- Студенты и старшеклассники 17−19 лет должны научиться пользоваться ИИ ответственно, чтобы подготовиться к экзаменам и для дальнейшей карьеры
То есть для самых молодых — почти полное табу, для средней школы — строгий контроль, и только старшеклассники получают относительную свободу.
Норвегия отвоевывает детство у гаджетов
Норвегия последовательно ограничивает цифровое воздействие на детей. В 2024 году смартфоны уже запретили в школах после того, как результаты образовательных тестов значительно ухудшились. Теперь правительство планирует законодательно запретить социальные сети для детей до 16 лет: соответствующий законопроект обещают подать в парламент до конца года.
К тому же, министерство образования планирует законодательно закрепить использование в классах обычных бумажных книг вместо планшетов.
«Мы внедряем это законодательство, потому что хотим, чтобы у детей было детство, где они могут быть детьми», — объясняет такие действия Йонас Стере.
Это решение, конечно, вызывает споры. Но факт остается фактом: пока большинство стран еще только обсуждают проблему, норвежцы уже приняли решение на уровне государственного закона.
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