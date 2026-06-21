Даже монархи декларируют доходы: Чарльз III впервые обнародует свой налоговый счет

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Уже в этот четверг в ежегодном финансовом отчете королевской семьи появится новая статья: «Налоговые платежи его величества за 2024−2025 годы». Туда войдут налоги с доходов от герцогства Ланкастерского — крупного бизнеса по недвижимости с имениями на севере Англии и в центре Лондона, принесшего в прошлом году около £24 млн. Плюс личные инвестиции и полученные доходы от частных поместий Сандрингем и Балморал.

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Примечательно, что юридически Чарльз не обязан платить ни налог на прибыль, ни налог на наследство от предыдущего монарха, ни налог на прирост капитала. Но он платит добровольно. И теперь еще и открыто будет об этом рассказывать.

Это часть внедренной монархом программы повышения прозрачности Букингемского дворца, которая предусматривает ежегодную публикацию его налоговой декларации.

Решение было принято после скандалов вокруг принца Эндрю (в частности, выявление факта субаренды коттеджей в Роял-Лодж). Тогда члены парламента громко требовали большей открытости по поводу финансов королевской семьи. Чарльз, похоже, решил не ждать, пока его вынудят, и сделал первый шаг самостоятельно.

Параллельно стало известно, что государственный грант на содержание королевского двора достиг рекордных £137,9 млн. Деньги уходят на зарплаты персонала, содержание зданий и официальные поездки. С 2012 года эта сумма ни разу не сокращалась, но впервые ожидается уменьшение по итогам пересмотра балансов между Казначейством и Даунинг-стрит.

Еще одна деталь, не придающая дворцу репутационных баллов: дочерям принца Эндрю, принцессам Беатрис и Евгении предоставляется жилье в Сент-Джеймском и Кенсингтонском дворцах, арендную плату за которое платит лично король из своих доходов. Обе не работающие члены королевской семьи.

Открытость для монарха — вещь относительная. Но начинать с налоговой декларации уже неплохой старт.

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