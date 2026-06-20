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20 июня 2026, 19:20 Читати українською

$2 млн на вложенной $1 тыс: Monster Energy стала самой прибыльной компанией за последние 30 лет

Если бы вы вложили $1 000 в Monster Energy в 1994 году, то сегодня у вас было бы $2 миллиона. Акции компании выросли на 200 000% за три десятилетия, сделав ее самой прибыльной инвестицией за последние 30 лет. Об этом рассказал сайт Start it Up

Если бы вы вложили $1 000 в Monster Energy в 1994 году, то сегодня у вас было бы $2 миллиона.

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Немногие знают, что Monster — это не молодой и амбициозный стартап, который появился несколько лет назад. Компания известна на рынке с 1935 года, когда семейный бизнес Hansen's Juices начал продавать обычные фруктовые соки. В 1988 году компания обанкротилась, была куплена и переименована в Hansen Natural Corporation.

Настоящий успех пришел к основателям в 2002 году, когда вышел первый Monster Energy — банка с когтями, которую мы знаем сегодня. В это время началось то, что аналитики называют одним из самых выдающихся маркетинговых успехов в истории бизнеса.

До свидания, телевидение!

Monster сознательно избегал традиционной рекламы. Вместо роликов на ТВ и баннеров в журналах компания инвестировала в мотокросс, UFC, NASCAR и корриду. Молодая аудитория это оценила и бренд быстро стал частью субкультуры, а не просто очередным напитком на полке, которых сотни.

«Они построили это верно. Очень медленно ты методично выходили на каждый рынок, обеспечивая прочные позиции перед тем, как двигаться дальше», — объясняет Ник Моди из RBC Capital Markets.

Coca-Cola заметила успех потенциального конкурента

В 2015 году в Monster пришел стратегический партнер: Coca-Cola приобрела 16,7% компании за более $2 млрд и стала главным глобальным дистрибьютором бренда. С этого времени эта доля выросла еще на 20%.

Сегодня квартальный доход Monster достигает $1,86 млрд. Компания продолжает расти и с точки зрения масштабирования, и с точки зрения прибылей. Ее акции торгуются около $91, а основатели, южноафриканские миллиардеры Родни Сакс и Хилтон Шлосберг, до сих пор управляют бизнесом, который сами построили с нуля.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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