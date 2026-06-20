Европа под давлением аномальной жары: экономические угрозы и вызовы

Экстремальная жара становится серьезным тормозом для европейской экономики. Согласно отчету Allianz Trade , страны Европы столкнулись с риском значительного сокращения ВВП из-за падения производительности труда и роста расходов на охлаждение. К 2030 году некоторые экономики могут потерять до 7% производства.

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Конкретные показатели убытков

Отчет Allianz Trade приводит оценки прогнозируемых потерь ВВП для ключевых стран Европы в течение следующих пяти лет.

Потенциальные потери Франции составляют 240 млрд долларов (209 млрд евро).

Италии — 147 миллиардов долларов (128 миллиардов евро).

Германии 1−31 миллиард долларов (114 миллиардов евро).

Испания — 120 миллиардов долларов (104 миллиарда евро).

Для сравнения: совокупный ущерб Японии в этом же контексте оценивается в 354 миллиарда долларов (308 миллиардов евро).

Воздействие на производительность и бюджетные показатели

Исследователи выделяют прямую зависимость между температурой воздуха и экономическими показателями. Они подсчитали, что, когда температура превышает 30 °C, производительность падает примерно на 3% на каждый дополнительный градус. Спрос на электроэнергию увеличивается на 1,2% на каждый градус свыше 30 °C.

Аналитики ожидают, что доля потерянных из-за теплового стресса трудовых часов в мире вырастет с 1,4% в 1995 году до 2,2% к 2030 году.

Государственные финансы также испытывают серьезный удар. Ожидается ухудшение бюджетного баланса в среднем на 0,5% ВВП в год. Годовые потери налоговых поступлений могут достичь:

1,8% во Франции;

1,3% в Италии и Испании;

0,7% в Германии.

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Энергетические риски и адаптация

Энергосистема Европы, которая на 51% зависит от газа, на 18% от атомной энергии и на 17% от угля, оказалась очень уязвимой к климатическим изменениям. Производство энергии напрямую зависит от наличия большого количества воды для охлаждения. Например, жара 2019 года во Франции привела к сокращению производства атомной энергии, что повлекло за собой резкий рост цен на электроэнергию.

Несмотря на то, что Испания имеет лучшие показатели защиты работников, а Франция — высокие стандарты термостойких зданий, ни одна страна не имеет комплексной защиты, которая сочетала бы поддержку домохозяйств, защиту работников и финансовую устойчивость. Правительства полагаются на экстренные меры уже после наступления аномальной жары, вместо долгосрочного инвестирования в адаптацию.