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20 июня 2026, 13:22 Читати українською

Bybit вошла в список Fortune Crypto 100 на фоне развития концепции новой финансовой платформы

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 12 июня 2026 г. — Bybit, вторая по торговому объему криптовалютная биржа в мире, объявила о своем включении в дебютный рейтинг Fortune Crypto 100 — престижный список, отмечающий самые влиятельные компании и протоколы, которые определяют будущее глобальной экосистемы цифровых активов.

ДУБАЙ, Объединенные Арабские Эмираты, 12 июня 2026 г. — Bybit, вторая по торговому объему криптовалютная биржа в мире, объявила о своем включении в дебютный рейтинг Fortune Crypto 100 — престижный список, отмечающий самые влиятельные компании и протоколы, которые определяют будущее глобальной экосистемы цифровых активов.

Рейтинг Fortune Crypto 100 отмечает компании, которые внедряют инновации, создают важнейшую рыночную инфраструктуру и расширяют роль цифровых активов в глобальной финансовой системе.Bybit была отмечена в категории CeFi (централизованные финансы), куда входят криптоориентированные компании — такие как биржи, кредитные платформы и кастодиальные сервисы, обеспечивающие торговлю, хранение и перевод цифровых активов. Этот рейтинг объединяет как исконно криптовалютных лидеров, так и традиционные финансовые институты, что отражает растущую роль цифровых активов в мировых финансах и увеличивающуюся значимость блокчейн-инфраструктуры на рынках капитала.

«Это признание отражает доверие наших пользователей, преданность делу нашей команды и тот прогресс, которого достигла наша индустрия за эти годы», — заявил Бен Чжоу, соучредитель и CEO Bybit. «Криптовалюта становится неотъемлемой частью глобальной финансовой системы. Для нас большая честь оказаться в числе компаний, которые помогают создавать инфраструктуру, продукты и стандарты, обеспечивающие ее дальнейший рост».

Включение в рейтинг произошло на фоне того, как Bybit продолжает выходить за рамки обычной криптовалютной биржи. За последний год компания продвинулась в реализации своего видения «Новой финансовой платформы», объединив цифровые активы, традиционные финансы, платежи, токенизированные инвестиции, инструменты на базе искусственного интеллекта и сервисы Web3 в единую экосистему.

Bybit укрепила позиции в сфере безопасности, доверия пользователей и соответствия законодательным требованиям. Компания активно расширяет работу в легальном поле на ключевых рынках: в частности, биржа получила лицензию оператора платформ виртуальных активов в ОАЭ, развивает бизнес в Европе согласно европейскому регламенту MiCAR, а также тесно сотрудничает с регуляторами и госорганами по всему миру, способствуя цивилизованному развитию индустрии цифровых активов

По мере взросления индустрии четкие правила регулирования играют все более важную роль в привлечении массовых пользователей и институциональных инвесторов.

«Доверие — это основа любой финансовой системы, — добавил Бен Чжоу. — Одних инноваций недостаточно. Будущее финансов невозможно без надежной инфраструктуры, грамотного регулирования и продуктов, которые закрывают реальные потребности пользователей. Мы приветствуем прогресс на мировых рынках, поскольку он помогает заложить прочный фундамент для долгосрочного роста».

Сегодня Bybit обслуживает более 80 миллионов пользователей по всему миру и продолжает открывать новые финансовые возможности благодаря инновациям. Среди недавних инициатив компании — расширение линейки токенизированных активов, запуск сервиса Bybit IPO Express, предоставление доступа к токенизированным акциям через платформу xStocks, внедрение торговых и аналитических инструментов на базе искусственного интеллекта, а также непрерывные инвестиции в инфраструктуру институционального уровня.

«Мы создаем принципиально новую финансовую платформу, которая сотрет границы и откроет равные возможности для пользователей по всему миру, — отметил Бен Чжоу. — Доступ к инвестициям, инструментам преумножения капитала и передовым финансовым технологиям не должен зависеть от того, где человек живет, или упираться в рамки устаревших систем. Наша цель — объединить преимущества крипторынка и традиционных финансов на базе одной надежной площадки».

Сегодня, когда цифровые активы становятся неотъемлемой частью мировых рынков капитала, Bybit делает ставку на безопасность, прозрачность и доступность своих сервисов, выступая надежным мостом между классической финансовой системой и миром цифровых технологий.

Источник: Минфин
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