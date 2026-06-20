Вторичный рынок жилья в Украине продолжает дорожать. За последние полгода цены на однокомнатные квартиры выросли в большинстве крупных городов — иногда очень существенно. Исключение составляют всего несколько городов на востоке и юге страны. Актуальную статистику предоставляет «Судебно-юридическая газета«
Однокомнатные квартиры подорожали по всей Украине: где самое дорогое жилье
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Наибольший скачок цен на «однушки» зафиксирован в Тернополе: плюс 30% за шесть месяцев. Средняя стоимость квартиры размером до 38 кв. метров достигла $49 500.
Далее в рейтинге роста:
- Луцк +22%
- Хмельницкий и Винница +18%
- Сумы, Житомир, Черновцы и Одесса +13%
- Ровно, Ивано-Франковск и Черкассы +12%
- Львов и Полтава+11%
В целом по проанализированным городам диапазон роста от 2% до 30%. Активнее всего дорожает жилье на западе и в центре страны.
Где квартиры подешевели
В противоположность общему тренду в двух городах зафиксировано снижение цен: в Днепре на 6% и в Запорожье на 3%. В Херсоне и Кропивницком цены остались прежними.
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Сколько стоит однокомнатная квартира
Цены по стране колеблются от $14 000 до $72 200. Самое дешевое жилье, конечно, в городах, пострадавших от войны больше всего:
- Херсон — $14 000
- Запорожье — $16 500
- Николаев — $20 500
- Харьков — $23 500
- Сумы — $26 500
На другом полюсе — западные города и столица. Самое дорогое однокомнатное жилье во Львове: средняя цена здесь достигла $72 000. Киев на втором месте с $70 000. Далее Ужгород ($65 300), Черновцы ($59 500), Ровно и Луцк (по $56 000).
Картина в целом отражает логику военного времени: более безопасные регионы притягивают переселенцев и инвестиции, и это толкает цены вверх. Города вблизи линии фронта или под постоянными обстрелами, напротив, не вызывают заинтересованности покупателей, несмотря на то, что жилье там остается более доступным.
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