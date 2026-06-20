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20 июня 2026, 11:20 Читати українською

Однокомнатные квартиры подорожали по всей Украине: где самое дорогое жилье

Вторичный рынок жилья в Украине продолжает дорожать. За последние полгода цены на однокомнатные квартиры выросли в большинстве крупных городов — иногда очень существенно. Исключение составляют всего несколько городов на востоке и юге страны. Актуальную статистику предоставляет «Судебно-юридическая газета«

Вторичный рынок жилья в Украине продолжает дорожать.

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Наибольший скачок цен на «однушки» зафиксирован в Тернополе: плюс 30% за шесть месяцев. Средняя стоимость квартиры размером до 38 кв. метров достигла $49 500.

Далее в рейтинге роста:

  • Луцк +22%
  • Хмельницкий и Винница +18%
  • Сумы, Житомир, Черновцы и Одесса +13%
  • Ровно, Ивано-Франковск и Черкассы +12%
  • Львов и Полтава+11%

В целом по проанализированным городам диапазон роста от 2% до 30%. Активнее всего дорожает жилье на западе и в центре страны.

Где квартиры подешевели

В противоположность общему тренду в двух городах зафиксировано снижение цен: в Днепре на 6% и в Запорожье на 3%. В Херсоне и Кропивницком цены остались прежними.

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Сколько стоит однокомнатная квартира

Цены по стране колеблются от $14 000 до $72 200. Самое дешевое жилье, конечно, в городах, пострадавших от войны больше всего:

  • Херсон — $14 000
  • Запорожье — $16 500
  • Николаев — $20 500
  • Харьков — $23 500
  • Сумы — $26 500

На другом полюсе — западные города и столица. Самое дорогое однокомнатное жилье во Львове: средняя цена здесь достигла $72 000. Киев на втором месте с $70 000. Далее Ужгород ($65 300), Черновцы ($59 500), Ровно и Луцк (по $56 000).

Картина в целом отражает логику военного времени: более безопасные регионы притягивают переселенцев и инвестиции, и это толкает цены вверх. Города вблизи линии фронта или под постоянными обстрелами, напротив, не вызывают заинтересованности покупателей, несмотря на то, что жилье там остается более доступным.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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