Всемирный день беженцев: 5,7 млн украинцев до сих пор за границей из-за войны

20 июня мир отмечает Всемирный день беженцев. Для Украины это уже не абстрактная дата, ведь за три года полномасштабной войны вынужденная эмиграция стала личной трагедией миллионов.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, из-за российской агрессии за границей оказались более 5,7 млн украинцев. Об этом напомнил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

За каждой единицей этой статистики стоит чья-то жизнь, разорванная пополам. Тысячи км между родными людьми. Ежедневные звонки с единственным вопросом: «Как вы там?». Дети, растущие без дедушек и бабушек. Родители, не видящие, как растут дети. И при всем этом — невероятная сила жить дальше, не отпуская Украину из сердца.

Лубинец поблагодарил всех страны, общины и обычных людей, которые открыли двери для украинцев в самый трудный момент — дали крышу над головой, работу, школу для детей, просто человеческое тепло. «Вы вернули им чувство безопасности и человеческого достоинства», — написал омбудсмен.

Украина уже несколько лет входит в число стран с наибольшим количеством вынужденных переселенцев в мире. Но, в отличие от многих других кризисов, у украинского есть четкий ответ на вопрос «почему»: не стихийное бедствие, не гражданская война, а целенаправленная вооруженное нападение агрессивного соседа, больного имперскими амбициями.

«Мы вернемся. Отстроим. Обнимем своих. Где бы мы ни были — наш дом всегда там, где Украина», — подытожил Лубинец.

День беженцев для каждого украинца — это напоминание о том, что за каждой цифрой статистики стоит человек, ожидающий возвращения.