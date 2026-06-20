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20 июня 2026, 10:44 Читати українською

Всемирный день беженцев: 5,7 млн украинцев до сих пор за границей из-за войны

20 июня мир отмечает Всемирный день беженцев. Для Украины это уже не абстрактная дата, ведь за три года полномасштабной войны вынужденная эмиграция стала личной трагедией миллионов.

20 июня мир отмечает Всемирный день беженцев.

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По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, из-за российской агрессии за границей оказались более 5,7 млн украинцев. Об этом напомнил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

За каждой единицей этой статистики стоит чья-то жизнь, разорванная пополам. Тысячи км между родными людьми. Ежедневные звонки с единственным вопросом: «Как вы там?». Дети, растущие без дедушек и бабушек. Родители, не видящие, как растут дети. И при всем этом — невероятная сила жить дальше, не отпуская Украину из сердца.

Лубинец поблагодарил всех страны, общины и обычных людей, которые открыли двери для украинцев в самый трудный момент — дали крышу над головой, работу, школу для детей, просто человеческое тепло. «Вы вернули им чувство безопасности и человеческого достоинства», — написал омбудсмен.

Украина уже несколько лет входит в число стран с наибольшим количеством вынужденных переселенцев в мире. Но, в отличие от многих других кризисов, у украинского есть четкий ответ на вопрос «почему»: не стихийное бедствие, не гражданская война, а целенаправленная вооруженное нападение агрессивного соседа, больного имперскими амбициями.

«Мы вернемся. Отстроим. Обнимем своих. Где бы мы ни были — наш дом всегда там, где Украина», — подытожил Лубинец.

День беженцев для каждого украинца — это напоминание о том, что за каждой цифрой статистики стоит человек, ожидающий возвращения.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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EconomistPetya
EconomistPetya
20 июня 2026, 10:56
#
И все из них кто мужской человеческий ресурс не прошедший ВЛК — предатели. За границу можно позволять выпустить только тех кто прошел ВЛК, ресурс же должен быть мобилизован для защиты государства от орков и ванек встанек, потому что государство превыше всего. После нашей победы мы вернем всех до единого и думаю будут на них санкции вроде 80%-ных налогов, ограничений по правам, праву голосовать, праву занимать должности определенные обозначенные законодательством, возможно некие серые паспорта для маркировки «предатель».
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