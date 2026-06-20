Банк развития Совета Европы выделил Украине €140 млн на жилье для ветеранов и переселенцев

Административный совет Банка развития Совета Европы (БРРЕ) одобрил два новых проекта для Украины общим объемом 140 млн евро . Оба касаются жилья для ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Об этом сообщило Министерство финансов.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

€60 млн будут направлены на поддержку ветеранов

Денежные средства пойдут на льготные долгосрочные кредиты на жилье для участников боевых действий и людей с инвалидностью, полученной в результате войны.

Условия:

кредит сроком до 20 лет;

собственный взнос — 6%;

ставка — 3% в первые десять лет и 7% в следующий период.

Ожидается, что программа поможет почти 1600 семьям приобрести новое жилье или отремонтировать поврежденное.

Читайте также: Приватбанк запустил новую программу поддержки для ветеранов

€80 млн получат переселенцы с оккупированных территорий

Эти деньги усилят государственную программу жилищных сертификатов для тех, кто потерял дом на оккупированных землях и не может получить стандартную компенсацию из-за невозможности физической проверки имущества.

Сумма сертификата будет равна 2 млн грн, выплата будет производиться с помощью «Действия» и Реестра поврежденного имущества. Финансирование рассчитано на 2000 семей.

Сможет ли эта сумма покрыть неотложные потребности населения? Масштаб проблемы огромен. С начала полномасштабного вторжения более 2,8 млн. украинцев покинули оккупированные территории. Повреждены или разрушены около 14% жилищного фонда страны. По состоянию на апрель 2026 г. в рамках программы поступило почти 36 000 заявлений, более 26 000 из них уже согласованы органами местного самоуправления.

Всего с момента вступления Украины в БРСЕ в 2023 году банк одобрил более 810 млн. евро для поддержки жилищного сектора, здравоохранения и других социальных направлений.

Текущий портфель проектов в Украине составляет 550 млн. евро, из которых уже использовано около 484 млн., то есть почти 90%.

Читайте также: Новое жилье для ВПЛ: Кабмин утвердил правила программы «Дом в селе»