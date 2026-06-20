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20 июня 2026, 9:45 Читати українською

Банк развития Совета Европы выделил Украине €140 млн на жилье для ветеранов и переселенцев

Административный совет Банка развития Совета Европы (БРРЕ) одобрил два новых проекта для Украины общим объемом 140 млн евро. Оба касаются жилья для ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Об этом сообщило Министерство финансов.

Административный совет Банка развития Совета Европы (БРРЕ) одобрил два новых проекта для Украины общим объемом 140 млн евро.

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€60 млн будут направлены на поддержку ветеранов

Денежные средства пойдут на льготные долгосрочные кредиты на жилье для участников боевых действий и людей с инвалидностью, полученной в результате войны.

Условия:

  • кредит сроком до 20 лет;
  • собственный взнос — 6%;
  • ставка — 3% в первые десять лет и 7% в следующий период.

Ожидается, что программа поможет почти 1600 семьям приобрести новое жилье или отремонтировать поврежденное.

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€80 млн получат переселенцы с оккупированных территорий

Эти деньги усилят государственную программу жилищных сертификатов для тех, кто потерял дом на оккупированных землях и не может получить стандартную компенсацию из-за невозможности физической проверки имущества.

Сумма сертификата будет равна 2 млн грн, выплата будет производиться с помощью «Действия» и Реестра поврежденного имущества. Финансирование рассчитано на 2000 семей.

Сможет ли эта сумма покрыть неотложные потребности населения? Масштаб проблемы огромен. С начала полномасштабного вторжения более 2,8 млн. украинцев покинули оккупированные территории. Повреждены или разрушены около 14% жилищного фонда страны. По состоянию на апрель 2026 г. в рамках программы поступило почти 36 000 заявлений, более 26 000 из них уже согласованы органами местного самоуправления.

Всего с момента вступления Украины в БРСЕ в 2023 году банк одобрил более 810 млн. евро для поддержки жилищного сектора, здравоохранения и других социальных направлений.

Текущий портфель проектов в Украине составляет 550 млн. евро, из которых уже использовано около 484 млн., то есть почти 90%.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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