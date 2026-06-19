Долар на межбанке подешевел на 9 копеек

К закрытию межбанка в пятницу, 19 июня, курс доллара упал на 9 копеек в покупке и продаже, курс евро сохранил тот же уровень.

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Валюта Открытие 19 июня Закрытие 19 июня Изменения доллар 44,92/44,95 44,83/44,86 9/9 евро 51,40/51,42 51,40/51,42 0/0

Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,65−45,15 грн. Евро покупают за 51,27 грн, а продают за 52,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,02−45,03, евро — 51,70−52,00 грн.

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