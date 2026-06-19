К закрытию межбанка в пятницу, 19 июня, курс доллара упал на 9 копеек в покупке и продаже, курс евро сохранил тот же уровень.
Долар на межбанке подешевел на 9 копеек
► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 19 июня
|
Закрытие 19 июня
|
Изменения
|
44,92/44,95
|
44,83/44,86
|
9/9
|
51,40/51,42
|
51,40/51,42
|
0/0
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,65−45,15 грн. Евро покупают за 51,27 грн, а продают за 52,00 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,02−45,03, евро — 51,70−52,00 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии