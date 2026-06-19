Золото упало после рекордных максимумов, но означает ли это начало большого обвала? Или наоборот, на рынке появляется возможность для выгодной покупки? В новом выпуске разбираем ключевые факторы, влияющие на рынок золота в 2026 году: политику ФРС и ЕЦБ, инфляцию, ситуацию на Ближнем Востоке, цены на нефть и действия мировых центробанков.
Золото упало после рекорда: как не потерять деньги на рынке металлов (видео)
Также анализируем два возможных сценария развития событий и объясняем, когда золото может вернуться к росту. Стоит ли сейчас покупать драгоценный металл? Когда может начаться новый цикл роста? И при каких условиях инвесторам следует зафиксировать прибыль? Ответы — в новом выпуске.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии