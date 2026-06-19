Жилищный ваучер станет первым взносом по ипотеке єОселя: что надо знать

Правительство разрешило объединить программу «Жилье для ВПЛ с ТОТ» с доступной ипотекой єОселя. Соответствующие изменения вступают в силу 17 июля 2026 года. Об этом на своей Facebook-странице сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

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Теперь жилой ваучер можно использовать не только для прямой покупки квартиры, но и как первый взнос по ипотечному кредиту. Это расширяет возможности для тех, кто хочет приобрести жилье подороже, чем позволяет сумма ваучера.

На первом этапе механизм доступен исключительно для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.

Для реального запуска механизма Верховная Рада должна принять законопроект № 15335 об изменениях в законодательство в сфере ипотеки. Документ находится на рассмотрении. После его принятия воспользоваться ваучером как первым взносом можно будет уже в следующем цикле финансирования программы — он ожидается в сентябре этого года.

Надо отдавать себе отчет, что жилищный ваучер — это не дополнительная выплата от государства. Он является частью стоимости жилья и позволяет получить ипотечный кредит на оставшуюся сумму. То есть человек получает больше возможностей для выбора недвижимости, но берет на себя обязательства по кредиту.

Идея совместить ваучер с ипотекой была заложена еще при запуске программы. Теперь правительство сделало первый практический шаг к ее реализации.

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