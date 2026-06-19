Евро в банках подешевел на 20 копеек: курс валют на 19 июня

В пятницу, 19 июня, на наличном рынке средний курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 6 копеек. Евро подешевел на 20 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах в покупке не изменился, а в продаже вырос на 10 копеек. Евро подешевел на 13 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,65−45,14 грн. Евро покупают за 51,30 грн, а продают за 52,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,00−45,10, евро — 51,77−52,06 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,92−44,95 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,40−51,42 грн/евро.

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