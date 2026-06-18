К закрытию межбанка в четверг, 18 июня, курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже, евро подешевел на 7 копеек в покупке и в продаже.
Доллар на межбанке подорожал, евро — подешевел
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Открытие 18 июня
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Закрытие 18 июня
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Изменения
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44,79/44,83
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44,92/44,95
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13/12
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51,61/51,63
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51,54/51,56
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7/7
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,65−45,08 грн. Евро покупают за 51,50 грн, а продают за 52,15 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,00−45,00, евро — 51,90−52,10 грн.
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Источник: Минфин
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