НБУ разрешил мобильным наличным агентам обслуживать клиентов вне офисов

Национальный банк Украины принял постановление № 65 от 12 июня 2026 года, которое адаптирует подзаконные акты к реформе финансовой инклюзии. Документ непосредственно регулирует деятельность банков финансовой инклюзии, их агентов по приему наличных денег, а также платежных учреждений и технологических операторов. Об этом сообщает Ligazakon.

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Ключевое изменение касается расширения возможностей обслуживания клиентов в отдаленных регионах.

Мобильность без привязки к кассе

Главным новшеством стало право наличных агентов банков финансовой инклюзии работать вне стационарных отделений или пунктов предоставления услуг. Это позволит обеспечить базовым банкингом жителей территорий, где ограничена банковская инфраструктура.

Именно для решения этой проблемы в 2025 году была заложена законодательная основа (Закон № 4465-IX). Несмотря на мобильный формат работы, для агентов будут действовать строгие ограничения:

Полный контроль со стороны банка.

Обязательно соблюдение кассовой дисциплины.

Четкий порядок оформления документов и регулярной сдачи наличной выручки.

Ответственность и новые требования к операторам

Помимо мобильности агентов, постановление № 65 вводит несколько важных регуляторных правил.

Документ закрепляет норму, согласно которой поставщик платежных услуг несет прямую ответственность перед клиентом за любые действия или ошибки привлеченного им наличного агента.

Технологические операторы платежных услуг теперь обязаны подавать обновленные документы в НБУ в течение 15 рабочих дней с момента их получения.

Отдельным основанием для отрицательных регистрационных последствий стало представление регулятору недостоверной информации.

Когда изменения вступят в силу?

Постановление НБУ № 65 официально вступает в силу 26 июня 2026 года. Все заявки, которые финансовые учреждения подадут к этой дате, будут рассматриваться по предварительным правилам.

Напомним

«Минфин» писал, что в апреле Национальный банк обнародовал проект изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие наличное обращение и кассовую работу. Главная цель инноваций — адаптировать правила для нового типа учреждений (банков финансовой инклюзии), а также закрыть лазейки для анонимных переводов через платежные терминалы.