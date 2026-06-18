В четверг, 18 июня, средняя цена на бензин марки А-95 снизилась на 11 коп. до 74,81 грн/л, на дизельное топливо — на 81 коп. до 80,07 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на АЗС 18 июня: бензин и дизель дешевеют
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Средние цены на топливо 18 июня
- Бензин марки А-95 (премиум) — 78,35 грн/л (подешевел на 53 коп.);
- Бензин марки А-95 — 74,81 грн/л (подешевел на 11 коп.);
- Бензин марки А-92 — 68,82 грн/л (дорожал на 2 коп.);
- Дизпальное — 80,07 грн/л (подешевело на 81 коп.).
- Средняя цена автогаза составляет 43,29 грн/л, что на 64 коп. дешевле по сравнению с предыдущим днем.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
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