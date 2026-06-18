Цены на АЗС 18 июня: бензин и дизель дешевеют

В четверг, 18 июня, средняя цена на бензин марки А-95 снизилась на 11 коп. до 74,81 грн/л, на дизельное топливо — на 81 коп. до 80,07 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».